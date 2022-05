Ovo su najbizarniji stihovi otpjevani na pozornici Eurosonga

Podijeli:







Izvor: REUTERS/Yara Nardi

Konstraktina pjesma 'In corpore sano' izazvala je veliku pažnju zbog svojih stihova u kojima se spominje i Meghan Markle, no to nije ni blizu najbizarnijim stihovima otpjevanima na pozornici Eurosonga.

Iako se to nakon svega čini smiješno, Eurosong je nastao kako bi se “stimulirala proizvodnja visoko kvalitetnih pjesama u području popularne glazbe”. To se ne bi moglo reći kad se posluša neke pjesme koje su otpjevane na pozornici tog natjecanja, od kojih su neke čak i pobjedničke.

Ovo je popis najluđih stihova otpjevanih pred milijunskim auditorijem diljem Europe, ali i svijeta. Kao što već sigurno znate, za ovim natjecanjem ludi su i u Australiji, piše Index.

Austrija – Woki mit deim Popo “Trackshittaz” (polufinale 2012.)

“Tvoja guza ima osjećaje, tvoja guza je dio tebe, nemoj je stavljati po stolcima, tvoja guza ima svoje mišljenje.”

Crna Gora – Rambo Amadeus “Euro Neuro” (polufinale 2012.)

“Imam samo jedno pravilo, uvijek biti cool u bazenu.”

Nizozemska, Teach-IN “Ding-a-Dong” (pobjednička pjesma 1975.)

“I ti hodaš sa svojim ding-dang-dong.”

Njemačka – Lenna “Satellite” (pobjednička pjesma 2010.)

“Čak sam nalakirala nokte na nogama za tebe, napravila sam to neki dan, kupila sam novo donje rublje, plave boje, nosila sam ga neki dan.”

Finska – Lordi “Hard Rock Hallelujah” (pobjednička pjesma 2007.)

“To je apokalipsa, na dan rokanja.”

Latvija – Marie N “I Wanna” (pobjednička pjesma 2002.)

“Zbog tebe se znojim.”

Estonija – Tanel Padar, Dave Benton & 2XL “Everybody” (pobjednička pjesma 2001.)

“Uzmi tepih s poda, haha, tepih s poda, yeah.”

Švedska – Herreys “Diggi-loo, Diggi-ley” (pobjednička pjesma 1984.)

“Diggi-loo diggi-ley, svi me gledaju.”

Austrija – Alf Poier “Weil der Mensch zählt” (6. mjesto 2003.)

“Razlika među ljudima, između majmuna i primata, nije mnogo veća nego između rezanaca i makarona, makarona.”

Rusija: Buranovskiye Babushki “Party for everybody”, (2. mjesto 2012.)

“Mačka je sretna, pas je sretan, mačka je sretna, pas je sretan, svi smo super volje i jako sretni, svi smo super volje, o radosti.”

Irska – Dustin the Turkey “Irlande Douze Points” (polufinale 2008.)

“Odbacite glumu i loša djela i periku Terryja Wogana, bijesna djela i tužne poteze, to je nastup Johnnyja Logana.”

Hrvatska – Severina “Moja štikla” (polufinale 2006.)

“Zumba, zumba, zumba, zumba, sijeno, slama, sir, salama rizi, bizi, teća, veća, cikla, bikla, cikla, bikla, Afrika, paprika.”

Bjelorusija – Teo “Cheesecake” (2014.)

“Ali ja nisam Patrick Swayze, a ti nisi Jennifer Grey.”

