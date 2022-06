Ono što je Exit za Novi Sad ili Siget za Budimpeštu, to je INmusic za Zagreb

Podijeli:







Izvor: N1

INmusic Festival, i ove će se godine, po 15. put održati na zagrebačkom Jarunu i ondje okupiti najbolja domaća i svjetska imena suvremene glazbene scene. Od 20. do 23. lipnja, Jarunom će odjekivati sjajna glazba. The Killers, Nick Cave & The Bad Seeds, Deftones, Kasabian... neka su od velikih imena ovogodišnjeg festivala. U Novom danu razgovarali smo s glazbenim kritičarom Hrvojem Horvatom i Nikolom Runjevcom iz glazbenog trojca Them Moose Rush, koji nastupa na Inmusic.

U sklopu domaće scene na Inmusicu, Nikola Runjevac, Branimir Kuruc i Vedran Marinko Komlen, poznati kao Them Moose Rush nastupaju 21. lipnja.

“Nastupamo prije Deftonesa, drugi dan. Osobno se baš veselim Deftonsima i Royal Bloodu, tematski je drugi dan žešće muzike, a takva je i naša. Velika nam je čast. Mi smo 2019.-te odradili europsku turneju, osjeti se da je tad bio vrhunac s recenzijama i koncertima. U pandemijskom dobu je to malo stalo, sad nastavljamo jakim tempom.

Deset godina smo u istom sastavu, svađamo se kao i u braku, ali zadržali smo konzistentnost, imali smo i malo sreće”, kazao je Runjevac.

Horvat objašnjava regionalni i eurospki značaj Inmusic festivala: “Inmusic je naš jedini festival na koji dolaze velika imena u velikom broju. Ono što je Exit za Novi Sad ili Siget festival za Budimpeštu, to je INmusic za Zagreb. Na popisu je najznačajnijih europskih festivala. Zagreb i Hrvatska će biti u središtu pozornosti, tisuće ljudi će biti u Zagrebu. Domaća publika za nevjerojatno humanu cijenu može četiri dana može uživati na nekoliko pozornica.”

