Odvjetnica za N1: Severina je žrtva, ima dokaze i očekujemo da se prijava odbaci

Izvor: N1

Severinina odvjetnica Jasminka Biloš komentirala je za medije sukob pjevačice sa sestrom zbog kojeg je u utorak i saslušana u PU zagrebačkoj.

“Marijana Popović je podnijela kaznenu prijavu protiv Severine i nanijela joj lakše tjelesne ozljede. Severina je saslušana i tvrdi da je ona bila žrtva nasilja. Njihovi odnosi nisu dobri već neko vrijeme, ali to nije neuobičajeno i nije bilo razloga da se Marijana Popović upliće u Severinin život”, kaže odvjetnica. Dodaje i kako Severinina sestra nije u dobrim odnosima s majkom ni sa svojom kćerkom te da je dosad živila na nepoznatim adresama.

Prema izjavi, ona je prije godinu dana prijavila Centru za socijalnu skrb i Severinu i svoju kćerku Miu Popović, pjevačicu da se ne brine o majci, a svoju kćerku da se ne brine dobro o sinu. CZSS je na njene prijave reagirao, a odvjetnica kaže da ih je na to potaknuo Severinin bivši partner Milan Popović. CZSS je izašao na uvid i utvrdio da su prijave neistinite.

“Ona (Marijana Popović) očito nije bila zadovoljna time i dalje je slala prijave i pritužbe i nije bila zadovoljna što se nije pokrenulo ništa protiv Severine”, kaže odvjetnica.

“Ono što se dogodilo u kući Severinine majke je već poznato javnosti. Nakon što je Severina bila napadnuta, ona je otišla, a Marijana Popović ostala, uznemiravala susjede… Završilo je kako je završilo. Severina je na slobodi, bila je na traumatologiji, utvrđene su njene ozljede”, govori Biloš i dodaje kako su izjave Marijane Popović nesuvisle i suprotne njenoj prijavi protiv pjevačice. “Ako kažete da ste izbodeni oštrim predmetom, a nemate takvih ozljeda, onda je to laž”, kaže Biluš.

Na pitanje zašto je nekome cilj naštetiti Severini na ovaj način, Biluš govori: “Ne mogu tvrditi da Milan Popović stoji iza ovoga, ali da njemu u prilog ide svaka diskreditacija Severine i da on već dulje vrijeme okuplja oko sebe ljude koji su se odvojili od Severine, to je točno. Ova priča mu sigurno ide u prilog i to je još jedan od dokaza njegovoj priči da ona nije adekvatan roditelj. I kad se Severina udaljila od svog menadžera Tomislava Petrovića, on je pokušao s njim stupiti u kontakt, Petrović nije odgovorao.”

“Očekujemo da će kaznena prijava biti odbačena jer nema elemenata kaznenog djela. Severina ima dokaze, susjedi su se izjasnili da je Marijana počela praviti probleme nakon što je Severina otišla, a da je ona cijelu situaciju i isprovocirala”, kaže Biloš.

“Nikome nije ugodno, ali Severina je već naučila da se o njenom životu iznosi sve i svašta. Ovo joj sigurno nije drago, ona protiv sesetre nije iznosila ništa jer je držala da se njena sestra pustila u ruke Milanu Popoviću i da odrađuje prljavi posao za njega. Kad s nekim u obitelji godinama nemate kontakt i odnos, onda nije logično da se ta osoba odjednom interesira za vaš život, dijete, da se obraća CZSS-u”, zaključila je Biloš.

