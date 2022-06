N1 u Londonu: Tisuće ljudi prate povijesni spektakl kraljičina jubileja

Podijeli:







Izvor: N1

Kraljica Elizabeta II. najdugovječnija je britanska vladarica i nakon što je početkom veljače obilježila okruglih 70 godina na prijestolju, od 2. do 5. lipnja cijela nacija slavi njezin platinasti jubilej. Četvrodnevnu svečanost obilježit će vojne parade, brojni koncerti, raskošne gozbe i svečane povorke u čast kraljici. Naš reporter Igor Bobić iz Londona izvještava o povijesnom spektaklu.

Tisuće ljudi stižu na The Mall koji vodi prema Buckinghamskoj palači. To je u ruta kojom će proći vojna parada Trooping the colurs u čast rođendana kraljice Elizabete II. Smotru i prijavak na konjima će obavati princ Charles i vojvoda od Cambridgea William, ali će vojnici koji su osobna garda suverena od 1660. pozdraviti i kraljicu i salutirati joj, što je naknadno ubačeno u program.

Meghan i Harry stigli su iz SAD-a i ipak će sudjelovati u vojnoj paradi, ali neće biti na balkonu palače pri preletu zrakoplova gdje su uz kraljicu predviđeni samo radni članovi kraljevske obitelji. Osramoćeni vojvoda od Yorka, Andrew nije pozvan, javio je naš reporter Igor Bobić, koji prati kraljičin jubilej u Londonu.

