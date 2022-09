Mick Jagger o smrti kraljice: Bila je tu cijeli moj život

Frontman Rolling Stonesa Mick Jagger izjavio sućut kraljevskoj obitelji zbog smrti kraljice Elizabete II.

“Cijelog mog života, njezino kraljevsko visočanstvo kraljica Elizabeta II. uvijek je bila tu”, rekao je čuveni glazbenik.

Kazao je i kako se sjeća da je u djetinjstvu gledao njezinu krunidbu na televiziji, 1953. godine.

“Pamtim je kao prelijepu mladu damu i kao voljenu baku cijele nacije”, napisao je.

For my whole life Her Majesty, Queen Elizabeth II has always been there. In my childhood I can recall watching her wedding highlights on TV. I remember her as a beautiful young lady, to the much beloved grandmother of the nation. My deepest sympathies are with the Royal family. pic.twitter.com/3JLILZDKwK