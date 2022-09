Podijeli:







Izvor: Sandra Simunovic/PIXSELL

Stručni žiri, brojni profesionalci iz svijeta televizije, produkcije, brojni poznati gosti iz kreativne industrije, okupili su se u Dubrovniku gdje se prvi puta održava polufinalno ocjenjivanje jedne kategorije za 50. Međunarodnu nagradu Emmy® unutar kategorije Telenovela, jedne od 17 kategorija koje se dodjeljuju za ovu prestižnu nagradu. United Media, medijski ogranak United Grupe, vodećeg telekomunikacijskog i medijskog operatora u Jugoistočnoj Europi, izabrana je od strane Međunarodne akademije za televizijsku znanost i umjetnost da bude dio procesa selekcije za međunarodne nagrade Emmy. Na dubrovačkom crvenom tepihu je Anja Perković koja je o svemu razgovarala s članom žirija, hrvatskim redateljem Neviom Marasovićem.

“Imali smo zahtjevan zadatak jer će netko od danas izabranih dobiti Emmy nagradu. Bilo je jako zabavno, bili su bitni ljudi u žiriju. Jako smo usuglašeni i jako smo ozbiljno shvatili taj zadatak. Cijeli jedan kontinent smo ocjenjivali, u jednoj kategoriji, i morali smo to koncentrirano raditi, pažljivo. Nadam se da smo donijeli dobre odluke jer je do nas došla krema svjetske produkcije”, rekao je poznati redatelj našoj Anji Perković.

Govoreći o nijansama koje su presudile kod izbora, Marasović kaže kako članovi žirija nisu smjeli među sobom komentirati materijale koje su gledali jer svaki pojedinac mora donijeti svoj sud. “Nemam pojma što su moje kolege ocijenili, ali vidjet ćemo uskoro, u New Yorku”, kaže.

Marasović kaže kako je u Dubrovniku prekrasno. “Vrijeme je savršeno, uživamo, organizacija je fenomenalna, Dubrovnik prekrasan… Mogu reći da ja i moji kolege iz žirija zaista uživamo. Ovo je prekrasan događaj, zahvalan sam što sam pozvan.”

Redatelj se osvrnuo i na produkciju u Hrvatskoj i regiji. “Mislim da hrvatska i regionalna produkcija svake godine napreduje. Mi se ne možemo uspoređiati s nekim velikim zemljama, Amerikom, Njemačkom, imamo skromniju produkciju, ali ovo područje vrvi talentiranim ljudima. Idemo u dobrom smjeru. Zadovoljni smo i mi kao autori i gledatelji.”

Na pitanje što je najvažnije kod kreiranja sadržaja, Marasović kaže: “Ima puno faktora. Ako se radi o komediji, dobar humor prodaje star. Ako se radi o drami, ljudi moraju vidjeti sebe.”

“Telenovele svake godine napreduju i svojom produkcijskom vrijednošću se približaaju serijama i filmovima. Puno više stvari je moguće snimiti. One imaju sve bolju kvalitetu, nisu to više one telenovele koje su naše bake gledale prije 30 godina, to je nova razina”, zaključuje Marasović.

