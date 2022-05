Madonna pozvala Papu da popričaju o ‘nekim važnim stvarima’

Madonna bi željela razgovarati s papom Franjom o "nekim važnim stvarima" pa se nada da će on imati volje i vremena da se sastane s njom.

Kraljica popa upitala je u tvitu Papu bi li bio htio susresti se s njom, iako je njezina zadnja ispovijed bila poprilično davno. “Ja sam dobra katolkinja. Kunem se! Mislim, ne psujem!”, napisala je na Twitteru.

Hello @Pontifex Francis —I’m a good Catholic. I Swear! I mean I don’t Swear! Its been a few decades since my last confession. Would it be possible to meet up one day to discuss some important matters ?

I’ve been ex communicated 3 times. It doesn’t seem fair. Sincerely Madonna