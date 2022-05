Macy Gray najesen dolazi u Tvornicu kulture

Podijeli:







Izvor: Jerod Harris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Soul kraljica Macy Gray dolazi s bendom u zagrebačku Tvornicu kulture u subotu 29. listopada 2022. u sklopu velike turneje povodom objave novog albuma “The Reset”, najavio je organizator LA Agencija.

Jedna od najpoznatijih R&B/soul pjevačica Macy Gray svoj će novi album, koji se očekuje na ljeto, zagrebačkoj publici predstaviti zajedno s bendom California Jet Club.

Album “The Reset” nosi naziv po resetiranju, jer kako kaže Macy, „puno se stvari događa na koje su ljudi prestali obraćati pažnju, svijet se resetira i uskoro ćemo saznati je li to dobro ili loše”.

“The Reset” donosi uvid u njezine liričke i vokalne sposobnosti, od uvodnog singla “Thinking of You“, preko orkestralne balade “You Got Away” kao i slavljeničke “Bottom to the Top” ili “Every Night” za dobro raspoloženje.

Glazba koju stvara preskače barijere žanrova i kreće se od eksperimentalnog soula do alternativnog rocka, od retro diska do hip hopa.

Macy je označena kao jedna od najunikatinijih vokalistica moderne pop glazbe još 1999.godine nakon objave debija “How Life Is” koji je sadržavao globalni hit “I Try”.

Prvijenac se prodao u preko 15 milijuna primjeraka, što joj je ubrzo donijelo Grammyja u kategoriji najbolje vokalne pop izvedbe, podsjeća organizator.

Nakon toga je objavila još devet albuma među kojima i sjajni “The Trouble Of Being Myself”, kao i “Talking Book” obradu pjesama Stevie Wondera ili “The Way” koji je naslijedio “Stripped”, kao i “Ruby”

Ulaznice kreću u prodaju u petak 20. svibnja po cijeni od 180 kn. Ta cijena će vrijediti do 31. srpnja, a dan nakon penje se na 200 kn. Na dan koncerta cijena će biti 230 kn.

Službena prodajna mjesta su Dirty Old Shop (Tratinska 18), Rockmark (Ul. Hrvatske bratske zajednice 4), Aquarius CD Shop (Varšavska 13), sva prodajna mjesta Eventima i Entria kao i online na www.eventim.hr i www.entrio.hr.

