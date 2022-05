Konstrakta oduševila Europu, vide je kao favorita: “Zašto je samo Srbi ne vole?”

Podijeli:







Izvor: Jussi Nukari / Shutterstock Editorial / Profimedia

Među 18 zemalja koje su dobile priliku u večerašnjem polufinalu Eurosonga boriti se za pobjedu našla se i srpska predstavnica Konstrakta.

Konstrakta je svojim nastupom privukla pažnju širom svijeta. Brojni obožavatelji ovog natjecanja ističu upravo nju kao favorita za pobjedu.

“Dovraga, Konstrankta je je**no dobra”, napisao je jedan korisnik Twittera.

“Pobjednica ovogodišnjeg Eurosonga, jedna i jedina kraljica Konstrakta”, tvitao je drugi.

The winner of this year's Eurovision Song Contest: the one and only Konstrakta from Serbia. 🇷🇸#Eurovision pic.twitter.com/hnqSMtuAGo — David;⚡ (@GAGAXBTS) May 11, 2022

“Dobro jutro Europo, danas je Konstraktin dan”, napisao je još jedan obožavatelj.

good morning europe it's konstrakta day — vek (@positionsvek) May 12, 2022

“Zašto samo Srbi omalovažavaju Konstraktin nastup, a svi ostali je vole?”, pita se jedna od oduševljenih gledateljica.

Why are only Serbian people berating Konstrakta’s performance and everyone else loves it? #Eurovision are yall okay? — chérie ✨✌🏻 🇷🇸 (@MissMaCherie) May 11, 2022

“Ljudi, Konstrakta ubija. Vokali, zbor, sve. Bez teksta sam”, samo je jedan u nizu komentara.

