Killersi okupili publiku koja je nestrpljivo dočekala povratak INmusica

Izvor: Zoe Sarlija/PIXSELL

Četverodnevno 15. izdanje INmusica počelo je u ponedjeljak, a headlineri večeri The Killersi okupili su mnogobrojnu publiku koja je nestrpljivo čekala povratak festivala na jarunski Otok hrvatske mladeži.

Jedan od 20 najboljih glazbenih festivala na svijetu, po ocjeni britanskog časopisa New Musical Express, u ponedjeljak je, tri godine nakon posljednjeg izdanja i koronapauze, počeo u slavljeničkom duhu.

Tisućama posjetitelja INmusica koji su nestrpljivo dočekali povratak festivala i vremenska prognoza je išla u korist. Festival je tradicionalno okupio vjernu domaću, ali i internacionalnu publiku u gotovo podjednakom udjelu.

Već poznati raspored pozornica i ostalih sadržaja na jarunskom otoku, šetnje između nastupa, pozdravi između poznanika i gastronomska ponuda mnogima su dali dojam da se između ovoga i posljednjeg INmusica, koji je bio 2019., nije puno toga promijenilo.

Posjetitelji su dolazili već u kasnim popodnevnim satima, a dočekali su ih koncerti bendova Nocktern i The Splitters. Prije pada mraka, nastupali su Hindsi i beograski KOIKOI, a na glavnoj festivalskoj pozornici oko 21 sat zasvirali su The Idlesi, jedan od najpoznatijih novijih post-punk bendova.

Publika se, nakon njihovog nastupa, preselila na World Stage gdje je mladi irski indie post punk bend Fontaines D.C. brzo podigao koncertnu energiju hitovima poput “Sha Sha Sha”, “I love you”,”Boys in the better land” ali i balonima koje su bacili u publiku i time ju dodatno razveselili.

Nešto iza 23 sata, američki rock bend The Killersi premijerni su nastup započeli pozdravom publici na hrvatskom jeziku. Uz hitove poput “Read my mind”, “Somebody told me”, glavne zvijezde prvog dana festivala predstavile su i novi materijal sa šestog studijskog albuma ‘Imploding The Mirage’ izdanog u kolovozu 2020. godine.

Publiku koja je s njima pjevala najveće hitove, za kraj koncerta pozdravili su pjesmama “Human” i “Mr. Brightside”.

Drugog dana 15. izdanja INmusica, nastupa miljenik zagrebačke publike Nick Cave sa svojim bendom Bad Seeds, a prije njih od 18,30 minuta nastupaju malijski blues dvojac Amadou & Mariam, a nakon 20,30 sati londonska post-punk trojka White Lies.

