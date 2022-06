Kasabiani okrunili INmusic kroz koji je prošlo oko 100 tisuća posjetitelja

Podijeli:







Izvor: Zoe Sarlija/PIXSELL

Britanska grupa Kasabian okrunila je nastupom posljednji dan 15. INmusic festivala kroz čiji je prostor na Jarunu, uključujući kamp, prema procjenama organizatora prošlo oko 100 tisuća posjetitelja.

“Drago mi je da smo uspjeli kreirati najbolji program do sada INmusic festivala. Publika je doista uživala kroz ova četiri dana, bilo je sjajnih nastupa i mnoštvo publike iz cijelog svijeta”, rekao je Marić Hini.

Procjenjuje da je kroz festivalski prostor na Otoku hrvatske mladeži u četiri dana programa, ali i kroz festivalski kamp koji je otvoren nekoliko dana prije festivala, prošlo oko 100 tisuća posjetitelja kumulativno.

I ove godine, festival je nastavio biti privlačan stranoj publici, koja čini 45 posto festivalskih posjetitelja. Najviše ih je iz Velike Britanije, Slovenije, Italije i Mađarske, ističe Marić.

“Time smo pokazali da ova sredina može biti relevantno mjesto da kreira sadržaj koji je privlačan i zanimljiv ljudima iz cijelog svijeta”, poručuje.

Povratnim koncertom na INmusicu, britanski Kasabian potvrdio je povjerenje publici koja je u anketi njihov koncert iz 2017. godine ocijenila jednim od najboljih u povijesti festivala.

Engleski četveročlani elektro-rock bend predvođen nekadašnjim gitaristom, a sada frontmenom, Sergiom Pizzornom, zadržao je uzbuđenje publike od početka do kraja koncerta.

Posljednjeg headlinera festivala, publika je podržala pjevajući hitove poput Club Foot, You’re in Love With a Psycho i Fire.

Večer je obilježila i irska dance pop diva Róisín Murphy energičnim i kreativnim nastupom publiku je provela kroz svoj repertoar, ali i hitove koje je stvarala u dvojcu Moloko, poput Sing It Back i The Time Is Now.

Nastupom je dominirao njezin prepoznatljivi vokal, ali i ekscentrični modni ukus, pa je pjevačica u sat i pol promijenila nekoliko odjevnih kombinacija uključujući desetak šešira, kapa, sunčanih naočala, sakoa.

Pomalo hladnom, ali energičnom kombinacijom plesnih ritmova i erotiziranim nastupom, publici je dočarala atmosferu klupske glazbe.

Američki bend Rival Sons koji svojim zvukom podsjeća na velikane hard-rocka 70-ih odsvirao je neke od svojih prepoznatljivijih, žestokih rock pjesama poput Open My Eyes, Electric Man, Shooting Stars.

Jazz-rock trio The Comet Is Coming koncertom su publiku odveli u glazbeni svijet inspiriran nepoznanicama svemira i neizvjesnom budućnošću. Bend s londonskom adresom održao je živu atmosferu tijekom koncerta, a posebice tijekom izvedbe jedne od svojih najpoznatijih pjesama Summon The Fire.

Malijski bend Tamikrest na Jarun je u četvrtak donio dašak pustinjskog bluesa. Publika je odgovarala plesom na mješavinu afričkih zvukova i rocka, koju je bend izveo u kombinaciji raznih udaraljki i električne gitare.

Bend je na INmusicu ponovno nastupio u sklopu ljetne turneje po Europi.

U četiri dana festivala, publika je imala priliku vidjeti brojne autore.

Zasigurno najposjećeniji koncert i vrhunac festivala bio je emotivni nastup Nicka Cavea i Bad Seedsa. INmusic su obilježili i komercijalni Killersi te alternativni metalci Deftonesi, jedan od žanrovski najekstremnijih izvođača festivala.

