Izvor: Emma McIntyre / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Na što pomislite kada čujete ime Johna Legenda? Za neke, on je štićenik Kanyea Westa koji je uspio. Za druge, on je holivudski igrač, sa zaslugama u stvaranju filmovima poput La La Land i Selma. Neki će znati i da je on najmlađa osoba ikada (i prvi crni Amerikanac) koja je uspjela osvojiti EGOT-a, odnosno nagrade Emmy, Grammy, Oscar i Tony.

Ali, Legend je vjerojatno najpoznatiji po svojim baladama. A posebno po jednoj baladi.

All Of Me, zapanjujuća posveta njegovoj ženi, manekenki i kuharici Chrissy Teigen, prodana je u 3,6 milijuna primjeraka u Velikoj Britaniji. Na Spotifyju se približava svojoj 2 milijarditoj reprodukciji.

Tko je John Legend?

Rođen kao John Roger Stephens u Ohiju, počeo je svirati klavir s četiri godine, a s 10 je bio prvak u pravopisu. U školi je bio toliko akademski nadaren da je preskočio dva razreda i otišao od kuće sa 16 godina kako bi učio engleski na Sveučilište u Pennsylvaniji.

Tamo je postao voditelj sveučilišne a capella grupe, a Lauryn Hill ga je pozvala da svira na njezinom hit singlu Everything Is Everything.

Ipak, nije mu sve išlo po planu pa je tri godine proveo radeći kao savjetnik za menadžment, prvo u Bostonu, zatim u New Yorku.

U New Yorku ga je stari cimer prvi put upoznao s Kanye Westom, koji je tada i sam bio umjetnik u usponu.

Odmah su se složili: West je zaposlio Legenda da pjeva na njegovim demo snimkama, a zauzvrat je glazbeniku davao taktove za njegove pjesme. Jedan od njihovih suradnika, pjesnik J Ivy, primijetio je da Johnov glatki, elastični vokal zvuči “kao jedna od legendi”, a West je svog partnera odmah preimenovao u Johna Legenda.

On je u početku oklijevao prihvatiti to ime. “Pomislio sam, ‘Dovraga, što ako padnem?'”

Westov prvi album, The College Dropout, stigao je 2004., s Legendom na sedam pjesama. Do kraja godine, Legendov vlastiti debi, Get Lifted, izašao je na Westovoj etiketi GOOD Music.

Osvojio je Grammyja za najboljeg novog izvođača 2006., postigao je svoj prvi platinasti singl s albumom Green Light iz 2008., a 2010. snimio je album s obradama pun još uvijek relevantnih protestnih pjesama, pod nazivom Wake Up.

Pjesme za suprugu

Upoznao je Chrissy Teigen na setu i zaprosio je na Božić 2011. tijekom putovanja na Maldive. Iznenađenje je zamalo propalo kada je osiguranje aerodroma zahtijevalo da mu pretraže torbu.

Kad joj je prvi put pustio All Of Me, briznula je u plač. A njegova glazba i danas ima moć da je dirne, rekao je BBC-u.

Njegov novi album jednostavnog naziva Legend donosi dvije pjesme posvećene Teigen i djetetu koje je izgubila 2020. godine kao posljedicu komplikacija u trudnoći.

Par je nerođeno dijete već nazvao Jack kada je postalo jasno da neće preživjeti. Teigenin život također je bio u opasnosti. Dijagnosticirana joj je djelomična abrupcija posteljice – posteljica se odvaja od unutarnje stijenke maternice – neprestano je gubila krv unatoč “vrećama i vrećicama transfuzije”.

Na kraju je par donio “tešku i srceparajuću” odluku o prekidu trudnoće.

“Ta bol nikada neće potpuno nestati”, kaže Legend. “Nikad više nisi isti nakon što nekoga izgubiš.”

Bol zbog gubitka djeteta

Dio procesa ozdravljenja bila je pjesma pod nazivom Stardust, u kojoj Legend slavi svoju ženu, njezinu snagu i duh, unatoč njihovom razornom gubitku.

“To je bila jedna od prvih pjesama koje sam napisao za album, nakon što smo izgubili trudnoću i imala je stvarno značenje za Chrissy. Jer je bila terapeutska nakon što smo prošli kroz ono što smo mi prošli”, kaže.

Još jedna pjesma, Pieces, sirova je, ali graciozna klavirska balada o prevladavanju nezamislive tuge.

“Jedino što možeš je pokupiti komadiće”, pjeva Legenda. “Neka tvoje slomljeno srce nauči živjeti u komadićima”.

“Cijeli taj dio [albuma] zapravo govori o liječenju”, kaže. “Radi se o pronalaženju načina da preživite svoju tugu i zapamtite što značite ljudima koji vas vole i koje vi volite.”

Legend kaže da su on i Teigen pronašli put kroz tamu fokusirajući se na svojih prvih dvoje djece, Lunu i Milesa.

„Imati dvoje mališana koje bismo mogli maziti i njegovati i uživati… Toliko nam veselja donose.”

“Jednostavno smo uspjeli izdržati jedno drugo kroz ovo vrlo teško razdoblje.”

Nova trudnoća

Teigen je nedavno objavila da je ponovno trudna, nakon “milijarde injekcija” IVF-a – ali Legend kaže da je uzbuđenje ublaženo njihovim prethodnim iskustvom.

“Uvijek postoji taj osjećaj opreznog optimizma, jer znate kako je to izgubiti jednog”, kaže. “I mislim da je to neka vrsta poruke Piecesa: Nikada nećeš zaboraviti tu bol, ali ćeš pronaći načina da nastaviš.”

Osmi album i glazba za odrasle

Stardust i Pieces samo su dvije od 24 pjesme na Legendovom osmom albumu.

Raspoređen na dva diska, na početku je pun glatkih plesnih pjesama kao što su Dope i All She Wanna Do Is Dance.

Splish Splash je još jedna oda Teigen koja, pristojno rečeno, slavi njihove bračne odnose lukavim lingvističkim pristupom.

Što će, pitamo se, misliti njihova djeca?

“Znate, stvaram svoju glazbu za odrasle”, smije se. “Ali u jednom će trenutku shvatiti što to znači i vjerojatno će im biti neugodno zbog toga.”

