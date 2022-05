Iron Maiden turneju “Legacy Of The Beast” otvara u nedjelju u Zagrebu

Podijeli:







Izvor: ilustracija: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Grupa Iron Maiden, svjetski sinonim za heavy metal, vraća se na velike pozornice i svoju turneju "Legacy Of The Beast" započinje u nedjelju, 22. svibnja, u Areni Zagreb.

Vrata Arene Zagreb za sve obožavatelje otvaraju se točno u 18 sati, a prije zvijezda večeri atmosferu će zagrijati njemački metal bend Lord of the Lost čiji je nastup zakazan od 19,30 sati. Izlazak Maidena na zagrebačku pozornicu očekuje se u 20,50 sati.

Posjetitelje se upozorava da je ulaz u dvoranu zabranjen s ruksacima i torbama većima od A4 formata, kao i s fotoaparatima te kamerama.

Glazbeni spektakl “Legacy Of The Beast” vidjelo je već gotovo dva milijuna ljudi diljem svijeta, a obožavatelji i mediji pozdravili su ga kao najekstravagantniju i vizualno najspektakularniju izvedbu dosadašnje karijere benda, sa set listom koja predstavlja presjek glazbenog puta benda kroz desetljeća.

Na turneji će izvesti neke od pjesama s najnovijeg studijskog albuma “Senjutsu”, no i dalje sviraju sve stare hitove, a publika će moći vidjeti sve ključne elemente originalne turneje poput Spitfirea, Icarusa, Hella, bacača vatre, pirotehnike i ostalog.

Za nastavak turneje britanske glazbene megazvijezde pripremale su se oko mjesec dana u Splitu, gdje su unajmili dvoranu u Lori za uvježbavanje brojnih nastupa koji će uslijediti idućih mjeseci.

“Legacy Of The Beast” turneju su zbog pandemije morali prekinuti u proljeće 2020. godine, a nakon Zagreba će u europskom dijelu turneje uslijediti još 28 koncerata u nizu gradova do kraja srpnja.

Iron Maiden je 1975. godine osnovao basist i glavni kompozitor grupe Steve Harris u istočnom Londonu, a mnogi ih smatraju najvećom heavy metal grupom u povijesti, te jednim od najutjecajnijih i najpopularnijih bendova uopće.

Dosad su izdali 41 album, uključujući 17 studijskih, 13 live albuma, četiri EP- a i sedam kompilacija. Do prošle godine prodali su preko 200 milijuna nosača zvuka u cijelom svijetu i odsvirali oko 2500 koncerata za desetke milijuna fanova.

