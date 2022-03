Holivudske zvijezde šokirane potezom Willa Smitha na dodjeli Oscara

Podijeli:







Izvor: REUTERS/Brian Snyder

Trebalo je to biti slavlje holivudskog filmaštva, ali sve je zasjenio šamar Willa Smitha voditelju Chrisu Rocku usred prijenosa uživo, koji će sigurno ući među one povijesne trenutke s dodjele Oscara o kojima se najviše govori.

Slavne ličnosti u nevjerici su zbog Smithova ispada. Iako ima i onih koji su nagrađivanog glumca branili, većinom su ga osudili zbog “toksične muškosti”.

U zadnjem satu dodjele Oscara, glumac i komičar Chris Rock našalio se na račun obrijane glave Jade Pinkett Smith, supruge Willa Smitha, rekavši da bi trebala glumiti u filmu G.I. Jane 2.

Jadi Pinkett Smith, koja pati od alopecije, to nije bilo smiješno pa se njezin 53-godišnji muž popeo na pozornicu, Rocku odvalio šamar i mirno se vratio na svoje mjesto.

Will Smith se, dok je primao nagradu za najboljeg glumca za film Kralj Richard, u suzama ispričao kolegama, ali ne i samom Rocku. “Ljudi polude zbog ljubavi”, kazao je. Otkrio je da mu je Denzel Washington nakon incidenta rekao: “Kad si na vrhuncu, tada vrag dolazi po tebe”.

Izrazi lica zatečenih slavnih, među njima i Nicole Kidman i Lupite Nyongo’o, odmah su postali materijal za memeove, dok su zvijezde koje su pratile događaj izvana osudile Smithove postupke. “Mogao ga je ubiti. Učinio je to iz čistog bijesa i agresije”, objavio je producent Judd Apartow putem Twittera, no objavu je kasnije obrisao.

Redatelj Rob Reiner nije prihvatio Smithovu ispriku te je glumcu savjetovao da se osobno ispriča Rocku. Dodao je da Princ iz Bel Aira ima sreće što ga Chris Rock nije tužio za napad.

Glumica Mia Farrow i voditelj na britanskoj televiziji Piers Morgan kazali su da je ovo jedan od “najneugodnijih trenutaka” u povijesti dodjela Oskara. “Stand-up komičari vješto se nose s provokatorima. No, nisu baš sposobni fizički se obraniti”, dodao je Mark Hamill, zvijezda Ratova zvijezda.

“Narcisoidni luđak”

Komičari su se brzo zauzeli za Rocka, te naglasili da bi Smithov ispad mogao biti poticaj agresivnom ponašanju prema drugim komičarima.

Dobitnica nagrade Emmy Rosie O’Donnell prozvala je Smitha za “otužno toksično-mužjački postupak narcisoidnog luđaka”, a Kathy Griffin je dodala da se odsad treba bojati “onoga tko u komičarskim klubovima i kazalištima odluči kopirati Willa Smitha”.

Dobitnica Bookerove nagrade Bernardine Evaristo kazala je da Smith nije samo uništio događaj koji je mogao biti njegova najveća pobjeda, nego je okaljao i svoje nasljeđe. “On je tek peti crnac u zadnjih 100 godina koji je osvojio Oskara za najbolju glavnu mušku ulogu, te prvi u zadnjih 26 godina, a odlučio je koristiti silu umjesto da riječima pobijedi Chrisa Rocka. Potom je rekao da je to učinio iz vjere i ljubavi”, kazala je.

Smith, koji se prije tridesetak godina proslavio humorističnom serijom “Princ iz Bel-Aira”, već neko vrijeme nije u dobrim odnosima s Rockom pošto je ovaj zbijao šale o njemu i supruzi mi na dodjeli 2016.

Sad znate zašto smo ga poslali na Bel Air

Smith je nakon dodjele došao na zabavu Vanity faira gdje je s obitelji pozirao za fotografe. Ondje je snimljen kako pleše i pjeva svoj hit Summertime iz 1991. godine. Variety je izvijestio da je Smith na pitanje kako se osjeća nakon te večeri odgovorio: “Sve je to iz ljubavi.” Neke su zvijezde stale u Smithovu obranu.

Pjevač One Directiona Liam Payne za novinare je kazao da je “Smith imao pravo to učiniti”.

Neki su korisnici društvenih mreža pozvali na oduzimanje nagrade, no članica upravnog odobra Američke akademije filmskih umjetnosti, oskarovka i bivša voditeljica Whoopi Goldberg kazala je da do toga neće doći. “Nećemo mu oduzeti nagradu.”, kazala je. “Sigurno će biti posljedica, no sumnjam da će mu oduzeti nagradu, pogotovo jer je Chris Rock kazao da ga neće tužiti.”

Na koncu, možda i najduhovitiji komentar stigao je iz usta političara. “Eto, sad znate zašto smo ga poslali iz Philadelphije da živi s tetom i tetkom na Bel Airu”, rekao je kongresnik Brandan Boyle, koji predstavlja sjeveroistočnu Philadelphiju.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.