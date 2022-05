Hoće li se Eurosong iduće godine održati u Kijevu?

Podijeli:







Izvor: Sergiy Tys / AFP / Profimedia

Običaj koji traje već 67 godina, onaj da pobjednik Eurosonga postaje domaćin natjecanja godinu dana kasnije, pobjedom Ukrajine na Euroviziji mogao bi se prekinuti. Rat u toj zemlji vjerojatno je pomogao predstavnicima da pobijede na najvećem glazbenom natjecanju na svijetu, ali mogao bi pokvariti planove za održavanje Eurosonga 2023. godine u Kijevu.

Ukrajina je voljna ugostiti natjecanje, ali nitko ne zna hoće li to biti moguće.

Mikola Černoticki je u ime javnog servisa izjavio je da će oni dati sve od sebe da se Eurosong 2023. održi u Ukrajini, ali da će im trebati pomoć države. Izazova je mnoštvo.

“Dobili smo fantastične pokazatelje gledanosti kako na televiziji tako i na digitalnim platformama. Sada se suočavamo s još jednim izazovom – biti domaćin Eurosonga 2023. u Ukrajini. Ako se u drugim zemljama radi o pitanjima infrastrukture i financija, u našoj zemlji svakako imamo i važan sigurnosni faktor.

I mogu najaviti da u petak počinjemo konzultacije s Europskom radiodifuzijskom unijom o preuzimanju uloge domaćina natjecanja za pjesmu Eurovizije 2023″, najavio je Černoticki.

Pitanje održavanja Eurosonga u Kijevu puno je više od želje, kaže.

“Dajemo sve od sebe, a nadam se da će nas i država podržati da ovdje održimo Eurosong. Nadam se da će se Eurosong održati u mirnoj Ukrajini. No, još jednom kažem da je sigurnosni faktor važan i konačnu odluku ćemo donijeti zajedno s Europskom radiodifuzijskom unijom. Bit će to teški pregovori, u to sam već siguran”, zaključio je.

Da će Ukrajina u nekoj sretnijoj atmosferi dočekati Eurosong 2023. godine, nada se i Zelenski.

Što ako Kijev ne bude u mogućnosti organizirati Eurosong?

Ako ovogodišnji pobjednik ne bude domaćin iduće godine, neće to biti povijesni presedan. Nekoliko puta je pobjednik odbio ugostiti Eurosong, iz različitih razloga. Tako je, recimo, Izrael pobijedio 1978. godine i ugostio natjecanje 1979. godine. Izrael je pobijedio i 1979. godine, a Eurosong iduće godine održan je u Haagu jer je Izrael odbio ugostiti natjecanje zbog financijskih razloga.

Što se tiče natjecanja iduće godine, Švedska je već ponudila domaćinstvo. Oni su se javili prije finala te ponudili Ukrajini da umjesto njih organiziraju natjecanje.

“Naravno da se nadamo da će Švedska odnijeti pobjedu u subotu, ali smo također primijetili da je Ukrajina favorit i da postoji velika vjerojatnost da će odnijeti pobjedu, rekla je štokholmska ministrica financija Anna König Jerlmyr prije finala.

Rekla je da su već kontaktirali ukrajinskog veleposlanika te im ponudili organizaciju Eurosonga ako Ukrajina pobijedi.

Inače, zadaća organizacije mogla bi dopasti i neku od zemalja “velike petorke”: Ujedinjeno Kraljevstvo, Italiju, Francusku, Španjolsku ili Njemačku, koje se automatski kvalificiraju za finale svake godine.

Inače, Eurosong u Kijevu posljednji put je održan 2017. godine, piše Index.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.