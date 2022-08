Harry i Meghan ponovno u posjetu Britaniji

Podijeli:







Izvor: TOBY MELVILLE / POOL / AFP

Britanski vojvoda i vojvotkinja od Sussexa posjetit će Ujedinjeno Kraljevstvo idući mjesec kako bi sudjelovali u dobrotvornim priredbama.

Harry i Meghan posjetit će i Njemačku u sklopu putovanja na kojemu će podržati “nekoliko njima važnih dobrotvornih priredbi”, kazao je njihov glasnogovornik.

Par će posjetiti Manchester kako bi prisustvovao samitu One young world, događaju na kojemu se sastaju mladi vođe iz više od 190 zemalja, 5. rujna.

Vojvotkinja od Sussexa savjetnica je organizacije, kao i Justin Trudeau, sir Richard Branson i Jamie Oliver.

Nakon toga posjetit će Njemačku radi igara Invictus koje se 2023. trebaju održati u Duesseldorfu i događaja u sklopu natjecanja pod nazivom One Year to Go. Potom će se vratiti u Ujedinjeno Kraljevstvo na dodjelu nagrada WellChild 8. rujna.

Njihov posjet Ujedinjenom Kraljevstvu prvi je od proslave kraljičine Platinaste obljetnice početkom lipnja.

Glasnogovornik para kazao je: “Princ Harry i Meghan, vojvoda i vojvotkinja od Sussexa, raduju se posjetu nekoliko njima važnih dobrotvornih priredbi.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.