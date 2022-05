Podijeli:







Izvor: Joseph PREZIOSO / AFP / ILUSTRACIJA

Američki glumac Kevin Spacey optužen je po četiri točke za spolno zlostavljanje trojice muškaraca, priopćilo je u četvrtak britansko državno tužiteljstvo (CPS).

“CPS je odobrio kazneni progon Kevina Spaceyja (62) po četiri točke za spolno nasilje nad trojicom muškaraca”, rekla je Rosemary Ainslie, pročelnica kriminalističkog odjela CPS-a.

“Ujedno je optužen da je jednu osobu prisilio na spolni čin bez pristanka”, dodala je, rekavši da su optužbe “rezultat proučavanja dokaza koje je londonska policija prikupila u istrazi”.

vezana vijest Kate Moss svjedočit će na suđenju između Johnnyja Deppa i Amber Heard

Djela koja mu se pripisuju odnose na razdoblje od ožujka 2005. do travnja 2013. Londonska policija je počela istragu pošto je zaprimila kaznene prijave protiv glumca za spolno nasilje koje je, među ostalim, počinio u londonskoj četvrti Lambeth, gdje je kazalište Old Vic, kojega je bio umjetnički ravnatelj od 2004. do 2015.

Spacey je izbačen posljednjih godina iz više holivudskih projekata nakon što su se pojavile optužbe o njegovom zlostavljačkom ponašanju.

Početkom ove godine boravio je u Hrvatskoj radi snimanja dokumentarno-igranog filma u režiji Jakova Sedlara “Bilo jednom u Hrvatskoj” u kojem glumi prvog hrvatskog predsjednika Franju Tuđmana.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.