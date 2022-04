Franz Ferdinand u Domu sportova 25. travnja

Podijeli:







Izvor: ATTILA KISBENEDEK / AFP, Ilustracija

Škotski rockeri Franz Ferdinand dolaze u Malu dvoranu Doma sportova u ponedjeljak, 25. travnja, bit će to prvi strani dvoranski koncert u Hrvatskoj nakon više od dvije godine pauze zbog pandemije koronavirusa, objavio je organizator koncerta agencija LAA.

Album njihovih najvećih hitova “Hits To The Head” trenutno je najprodavaniji strani album u Hrvatskoj, a u sklopu istoimene turneje bend će hitove iz dva desetljeća duge karijere predstaviti uživo u Zagrebu pred, kako navješćuje pretprodaja ulaznica, punom dvoranom.

“Hits To The Head” je kompilacija od 20 pjesama, a donosi presjek karijere benda uz dvije nove pjesme. “Darts Of Pleasure”, rock klasik “Take Me Out”, hitovi poput “Do you want to”, “No You Girls”, “Walk Away”, “This Fire”, “Love Illumination”, “Michael”, “Ulysses”, “The Dark Of The Matinée”, “Glimpse of Love” pokazuju zašto su Franz Ferdinand postali jedan od najprepoznatljivijih bendova današnjice, navodi organizator.

Franz Ferdinand osnovani su u Glasgowu 2001., a svojom su pojavom na sceni naznačili renesansu otočkih bendova, donijeli euforiju na plesni podij i gitarske rifove s pamtljivim tekstovima.

Uz popularni singl “Take Me Out”, koji je osvojio publiku i svjetske festivale te Grammy nominaciju za najbolju rock izvedbu, debitantski album “Franz Ferdinand” se prodao u gotovo četiri milijuna primjeraka diljem svijeta, osvojio Mercury nagradu i Grammy nominaciju za najbolji alternativni album.

Dosad su izdali pet studijskih albuma, a u sadašnjoj postavi su: Alex Kapranos – vokal i gitara, Bob Hardy – bas gitara, Dino Bardot – gitara, Julian Corrie – klavijature i Audrey Tait – bubnjevi.

