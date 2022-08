FOTO | Ponovno se vjenčali Jennifer Lopez i Ben Affleck

Slavni par Jennifer Lopez i Ben Affleck vjenčao se u subotu - drugi put u nešto više od mjesec dana - na raskošnoj svečanosti na imanju zvijezde serije "Dobri Will Hunting", izvijestili su američki mediji.

Zaljubljeni golupčići s A liste već su se vjenčali u Las Vegasu sredinom srpnja, ali su to ponovno učinili službenim, ovaj put pred prijateljima i obitelji na Affleckovu imanju uz obalu od 35 hektara u jugoistočnoj američkoj državi Georgiji.

Među holivudskim uzvanicima na trodnevnom događaju bili su dugogodišnji Affleckov prijatelj Matt Damon i redatelj Kevin Smith, izvijestio je časopis People.

Gosti su bili odjeveni u bijelo, a Lopez je nosila haljinu Ralpha Laurena sašivenu u Italiji, prema Fox Newsu.

Fotografije koje je prije vjenčanja objavila tračerska stranica o slavnim osobama TMZ pokazuju da su mjesta za večeru raspoređena na nečemu što izgleda kao velika, natkrivena luka, a u blizini pluta teglenica za pirotehniku.

Par se – on ima 50, a ona 53 godine – prvi put sreo na snimanju nadaleko kritiziranog filma “Gigli” 2002. godine.

Postali su medijska senzacija dok su hodali, ali su odgodili svoje planirano vjenčanje 2003., a zatim su početkom 2004. objavili da je njihovoj vezi kraj.

“Bennifer”, javni nadimak para iz njihove prve veze koja je bila jako popularna, zapalio je internet prošle godine kada su ponovno počele kružiti njihove zajedničke fotografije.

Lopez i Affleck objavili su zaruke u travnju. Njoj je ovo četvrti brak, a njemu drugi.

“To je prekrasna ljubavna priča, dobili smo drugu priliku”, rekla je glumica u veljači, u intervjuu za časopis “People”.

