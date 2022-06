BBC-jev novinar Gary Spedding iz Newcastlea opisao je kako je slučajno sreo Johnnyja Deppa u tamošnjem pubu nekoliko trenutaka prije nego što je porota pročitala svoju presudu.

“Bilo je vrlo nadrealno upoznati Johnnyja”, rekao je Spedding.

Dodao je da mu je poželio sreću, na što se glumac zahvalio.

Met Johnny Depp in Bridge Tavern Newcastle just now... that was quite surreal pic.twitter.com/upe2BHsZ4G