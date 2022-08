Elvisov nakit i dragocjenosti na aukciji uz podršku Priscille Presley

Podijeli:







Izvor: REUTERS/Aude Guerrucci

Kolekcija nakita i dragocjenosti koju je Elvis Presley poklonio svom menadžeru, pukovniku Tomu Parkeru, ide na aukciju 27. kolovoza, piše Reuters.

Dvjesto predmeta, uključujući zlatno prstenje optočeno draguljima, manšete, satove i lančiće, na aukciju stavlja tvrtka GWS Auctions.

Među predmetima na aukciji je i gitara koju je Presley koristio na poznatom televizijskom koncertu “comeback” 1968.

Brojne predmete osigurala je Presleyjeva bivša supruga Priscilla Presley. “Pa, sigurno budi sjećanja”, rekla je Priscilla Presley za Reuters.

Prisjetila se kako se s Elvisom šalila da se Parkeru stalno kupuje nakit jer je menadžer već imao sve što mu treba, a Elvis i Priscilla nisu znali što mu još kupiti.

Priscilla Presley rekla je da se osjeća zaštitnički prema predmetima jer je dizajnirala neke od njih, uključujući artefakte s logotipom za TCB Band, Elvisovu prateću grupu u kasnijem razdoblju njegove karijere.

Priscilla Presley podržala je aukciju dijelom jer je, kako kaže, bila umorna od gledanja toliko lažnih Elvisovih artefakata koji se prodaju. “Postoji toliko predmeta koji uopće nisu autentični i to me brine”, rekla je. “Želim biti sigurna da će to otići nekome tko će se za njih brinuti i voljeti ih”, dodala je.

