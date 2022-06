Deftonesi obilježili treći dan festivala INmusic

Podijeli:







Izvor: Davor Puklavec/PIXSELL

Glavne zvijezde trećeg dana INmusica, američki alternativni metal bend Deftones, okrunili su festivalski dan svojim prepoznatljivim i snažnim zvukom u kojem se miješaju agresivni metal i elementi psihodelije i trip hopa.

Deftonesi su publici na Jarunu odsvirali set pjesama iz svih dijelova njihove preko tri desetljeća duge karijere, od hitova s početka poput Be Quiet and Drive (Far Away) i My Own Summer (Shove It), preko Digital Bath i Change (In the House of Flies) sa čuvenog albuma White Pony, do singlova Genesis i Ohms s posljednjeg albuma Ohms iz 2020. godine.

Sigurno i uvjerljivo “otprašili” su sat i pol svirke, a pjevač Chino Moreno još jednom je pokazao raskoš svojih vokalnih mogućnosti, od šapta do vriska u jednom trenutku. Također je zabavio publiku, usred koncerta uzeo je bocu piva “Hendrix”, koje se prodaje na festivalu, i uz šalu kako su pivo nazvali “po nekom lokalnom muzičaru” popio ga zajedno sa članovima banda.

Više tisuća posjetitelja INmusica i treći je dan uživalo u programu festivala na jarunskom Otoku hrvatske mladeži.

U kasnim poslijepodnevnim satima, gypsy punk bend Gogol Bordello kroz sat vremena koncerta publiku je zagrijao repertoarom koji sjedinjuje romske i istočnoeuropske zvukove sa punkom i dubom. Na sve pjesme, a posebice hitove poput Start Wearing Purple, Wonderlust King, nimalo umorna publika odgovarala je plesom i uživala je u njihovom ponovljenom gostovanju na INmusicu.

Podrška Ukrajini

Koncert u Zagrebu održali su u sklopu turneje Solidaritine posvećenu borcima u Ukrajini, pa se za kraj nastupa pjevač Eugene Hütz ogrnuo ukrajinskom zastavom.

Publika je popratila i nastup hvaljenog domaćeg benda Them Moose Rush, a na World Stageu su energično odsvirali najbolje iz svog repertoara.

Royal Blood, britanski duo kojega čine Mike Kerr, pjevač i bas gitarist, i Ben Thatcher na bubnjevima, publici su prenijeli svoj specifičan zvuk. Zahvaljujući pedalama i pojačalima Kerrovog basa, duo stvara dojam da se glazba izvodi na više od ta dva instrumenta. Odsvirali su svoje poznate pjesme Typhoons, Boilermaker, Figure It Out i Lights Out, a Kerr je publici rekao da su u Hrvatsku došli devet godina prekasno i obećao da će se vratiti.

Engleski minimalistički elektro-punk dvojac Sleaford Mods kroz svoje najpoznatije pjesme prenio je političke i socijalne teme svirajući stvari poput Spare Ribs, I Don’t Rate You ili Kebab Spider. Pjevač Jason Williamson povremeno je izvodio čudan ples s bočicom vode na glavi, a duo je odsvirao i obradu starog hita Don’t go elektro-pop dvojca Yazoo iz 80-ih.

INmusic festival ove je godine, nakon koronapauze, dodao još jedan dan programa, pa se u četvrtak završava nastupom jednog od najpoznatijih britanskih bendova Kasabian, kao i Rival Sonsa i Róisín Murphy.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.