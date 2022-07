Carlos Santana se srušio usred nastupa: “Bila je to strašna scena”

Rock legenda Carlos Santana (74) iznenada se srušio tijekom nastupa u američkom Michiganu. Santani je pozlilo na pozornici nakon čega se onesvijestio, a ubrzo je na pozornicu stiglo i medicinsko osoblje koje je legendarnom gitaristu pružilo pomoć.

Na društvenim mrežama odmah su osvanule snimke i fotografije nemilog događaja koji je zabrinuo tisuće Santaninih obožavatelja koji su uživali na koncertu.

“Zamolili su nas da se molimo za njega zbog ozbiljnog medicinskog stanja”, poručio je jedan od korisnika Twittera koji je na svom profilu objavio fotografiju na kojoj se vidi kako liječnici pomažu Santani, prenosi Večernji.hr.

#BREAKING: Carlos Santana just passed out on stage at ⁦@PineKnobMusic⁩. Medical personnel on stage. Crowd asked to pray for him because of a “serious medical” issue. Pic via ⁦@LoriPinsonFOX2⁩ pic.twitter.com/6VqHkBwVIT