Billie Eilish otkrila da će biti gošća obitelji Simpsons

Izvor: Angela Weiss / AFP

Pop zvijezda Billie Eilish trebala bi se pridružiti obitelji Simpsons u novoj emisiji na Disney+ ovog mjeseca, objavila je pjevačica.

Oscarom nagrađena pop zvijezda, zajedno s bratom Finneasom O’Connellom, pojavit će se u kratkom filmu pod naslovom “Kad je Billie srela Lisu” – koji će se emitirati 22. travnja.

Lisa Simpson će otkriti Eilish i O’Connella dok traži mirno mjesto za vježbanje saksofona.

Glazbeni dvojac tada će pozvati Lisu u svoj studio na poseban jam session, otkriveno je.

Pjevačica (20) se pojavljuje u u četvrtoj kolekciji kratkih filmova stvorenih isključivo za Disney+.

Prethodni kratki filmovi uključuju “Maggie Simpson In The Force Awakens From His Nap” s temom Ratova zvijezda i “The Good, The Bart, And The Loki” inspiriran Marvelom.

Dvojac Eilish i O’Connell nedavno je osvojio Oscara za najbolju originalnu pjesmu.

