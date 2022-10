VIDEO Ovo je haljina o kojoj danas bruji cijeli svijet

Podijeli:







Izvor: JULIEN DE ROSA / AFP

Događaj koji će ući u povijest mode. Tako se može opisati jučerašnja revija pariškog brenda Coperni iza kojeg stoje Sébastien Meyer i Arnaud Vaillant.

Za kolekciju proljeće/ljeto 2023. ovaj je dizajnerski dvojac pomaknuo granice modne tehologije. Svojim su potezom, kažu, htjeli ažurirati svoju estetiku na odrasliji i znanstveniji način. A o kakvom potezu se radi?

Revija je počela prikazivanjem zanimljivih krojačkih trenutaka. Dizajneri su se ozbiljno poigrali povijesnim proporcijama, od prenaglašenih bokova do pretjeranog drapiranja tkanine na mini suknjama. Pažnja je posvećana i dodacima. Između ostalog mogle su se vidjeti sunčane naočale inspirirane Matrixom koje su pridonijele prepoznatljivoj futurističko-šik estetici brenda.

Dvojac je nastavio zadirati i u svijet tehničkih konstrukcija. Bilo je tu holografskih cvjetnih printova te uskih haljina na kojima okomite dijelove tkanine povezuju metalni kolutići nalik telefonskoj žici. A onda se dogodio trenutak za pamćenje, jedan od onih koji mijenja svijet mode i to zahvaljujući Fabricani, patentiranom materijalu za prskanje iz limenke koji se stvrdne u nosivi tekstil.

Finale modne revije usredotočilo se tako na zvijezdu s piste, Bellu Hadid, koja se na pozornici pojavila samo u donjem rublju.

Nakon toga, tim stručnjaka prevođen dr. Manelom Torresom, direktorom tvrtke Fabrican Ltd i izumiteljem tkanine za prskanje, kreirao je savršenu minimalističku Coperni slip haljinu. Učinili su to direktno na tijelu supemodela. Raspršena tekućina postala je kruta haljina u manje od deset minuta.

Željeli smo ovaj trenutak posvetiti dr. Torresu jer toliko poštujemo ono što on radi. Smatrali smo da je apsolutno neophodno da on vodi izvedbu i za nas to iskustvo učini još magičnijim, rekao je Vaillant.

