Barack Obama osvojio nagradu Emmy

Izvor: Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Bivši američki predsjednik Barack Obama dobio je Emmyja za ulogu naratora u svojoj dokumentarnoj seriji "Our Great National Parks", objavila je u subotu američka Televizijska akademija.

Riječ je o Netflixovoj seriji u pet dijelova. Prva epizoda prikazana je u travnju ove godine.

Obama je već osvojio dvije nagrade Grammy, za audio verzije svojih memoara “The Audacity of Hope” i “Dreams from My Father”, tako da mu za popunjavanje čuvene EGOT liste (koju čine nagrade Emmy, Grammy, Oscar i Tony) nedostaju još Oscar i Tony.

Prema podacima magazina Entertainment Weekly, samo je 17 ljudi u tome uspjelo, a među njima su Mel Brooks, Whoopie Goldberg, Audrey Hepburn i, odnedavno, Jennifer Hudson.

Obama nije jedini američki predsjednik nagrađen Emmyjem; ovu je nagradu dobio i Dwight D. Eisenhower 1956., no u njegovu slučaju bila je riječ o počasnoj nagradi.

Obama je nakon odlaska s dužnosti 2017., odsluživši dva predsjednička mandata, objavio svoje memoare, a isto je napravila i njegova supruga Michelle. Memoari su im postali bestseleri.

Osim neprofitne zaklade, par je osnovao i producentsku tvrtku koja je sklopila veliki ugovor s Netflixom, vrijedan navodno desetke milijuna dolara.

Prvi dokumentarni film njihove producentske kuće za Netflix, “American Factory”, osvojio je Oscara za najbolji dugometražni dokumentarni film i Emmyja za režiju no te nagrade nisu otišle paru Obama već filmašima.

Obamin predsjednički nasljednik Donald Trump nije osvojio Emmyja za svoj reality show “The Apprentice” iako je bio nominiran dva puta.

Inače Obama je dobio i Nobelovu nagradu za mir nakon pobjede na predsjedničkim izborima 2008., za, kako je navedeno, “izvanredne napore u jačanju međunarodne diplomacije i suradnje među narodima”.