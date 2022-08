Arctic Monkeys i Tame Impala 16. i 17. kolovoza u pulskoj Areni

Podijeli:







Izvor: JOSE MANUEL RIBEIRO / AFP

Jedan od najznačajnijih svjetskih indie rock bendova, Arctic Monkeys, nastupat će u amfiteatru u Puli u utorak, 16. kolovoza, a dan nakon njih, u srijedu, 17. kolovoza, i to prvi put samostalno u Hrvatskoj, koncert će održati australska rock-pop senzacija Tame Impala.

Sve su ulaznice rasprodane, izvijestio je organizator Charm Music.

Na oba dana koncerta, 16. i 17. kolovoza, vrata Arene za publiku će biti otvorena u 18,30 sati. Predgrupe će počinjati u 20 sati, a koncerti glavnih izvođača u 21,15 sati.

Arctic Monkeys vratili su se na pozornicu prvi put nakon “Tranquility Base Hotel & Casino” turneje, koja je završila 2019. godine te su prva dva koncerta već održana u Istanbulu 9. i 10. kolovoza.

Još u studenom 2021. bend je najavio nekoliko odabranih koncerata za ljeto ove godine, i to u Hrvatskoj, Češkoj, Turskoj te Bugarskoj, pa je tako i Pula stigla na popis odabranih destinacija.

Publiku će za njih zagrijavati mladi četveročlani sastav iz Dublina Inhaler, čiji je frontman sin legendarnog Bono Voxa iz benda U2.

Dan nakon velike indie rock fešte, u srijedu 17. kolovoza, Tame Impala ispunit će Arenu svojim jedinstvenim spojem rocka i popa, svjetla i slike.

Pulski koncert bit će jedan od rijetkih samostalnih nastupa za spomenuti bend ovo ljeto i dio je svjetske turneje kojim promoviraju “The Slow Rush”, četvrti studijski album koji je osvojio je i dvije nominacije za Grammy.

Kreativni motor i autor svih pjesama ovog australskog benda je Kevin Parker. Kao autor i producent surađivao je s brojnim svjetskim izvođačima te slovi kao jedan od najutjecajnijih vokala posljednjeg desetljeća.

Kao predgrupa pridružit će im se američki indie rock duo Mattiel, koji izvode glazbu s daškom psihodelije, malo galopirajućeg honky-tonka te moćnim i uvjerljivim vokalom na čelu.

Organizatori upozoravaju i na posebnu regulaciju prometa u blizini Arene koja će se održavati u večernjim satima tijekom trajanja koncerata, te pozivaju sve koji dolaze na koncert na korištenje parkinga na Rivi i na Mandraču radi izbjegavanja nepotrebnih gužvi.

Promet motornih vozila neće biti dozvoljen u Istarskoj ulici (od raskrižja sa Scalierovom ulicom do Trga Nimfej), na Trgu Nimfej (od Istarske ulice do Flavijevske ulice), na Šetalištu Nella Milottija, u Amfiteatarskoj ulici, u Scalierovoj ulici, od raskrižja sa Istarskom ulicom do raskrižja sa Stiglichevom ulicom, u Nezakcijskoj ulici te na Trgu Ozad Arene.

Stanarima i vlasnicima poslovnih subjekata na tom području promet navedenim prometnicama bit će dozvoljen.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.