88 milijuna sati gledanja: Ovo je najgledaniji film na Netflixu

Film The Gray Man najgledaniji je sadržaj na Netflixu ovog tjedna, a gledatelji su proveli 88.5 milijuna sati gledajući ga. Osim na globalnoj razini, The Gray Man najgledaniji je i u Hrvatskoj. Riječ je o najskupljem Netflixovom filmu u povijesti, a u akcijskom trileru vide se i ljepote hrvatske obale.

Uspjeh filma vjerojatno iznenađuje kritičare koji su ga žestoko popljuvali. Iako je u film uloženo mnogo novca te u njemu glume brojne zvijezde, film je doživio fijasko kod kritike. “Ovo je triler koji su napravili ljudi koji znaju od čega se sastoji dobar triler, ali ga ne znaju napraviti sami”, napisao je kritičar Barry Hertz iz Globe and Maila.

Netflix je u film uložio rekordnih 200 milijuna dolara, a film prati agenta CIA-e Courta Gentryja (Gosling) kodnog imena Sierra Six, koji otkriva mračnu tajnu organizacije u kojoj radi.

The Gray Man Universe is expanding! A sequel to The Gray Man is now in development with star Ryan Gosling, directors Joe & Anthony Russo & co-writer Stephen McFeely set to return!



A spin-off is also in the works from acclaimed screenwriters Paul Wernick & Rhett Reese (Deadpool) pic.twitter.com/avtawpRB7F