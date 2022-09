Podijeli:







Izvor: Srdjan Živulović/BOBO

U Općoj bolnici Celje zamijenjen je identitet dvoje starijih pacijenata. Jedan je preživio, drugi je umro, a bolnica je preživjelog proglasila mrtvim i obavijestila njegovu obitelj. Prije nego što je zamjena otkrivena, sprovod je već bio obavljen. Uprava bolnice ponudila je ostavku. U međuvremenu, policija provjerava sumnju na kazneno djelo zloupotrebe službenog položaja.

U Općoj bolnici Celje zamijenjen je identitet dvoje starijih pacijenata koji su istim vozilom hitne pomoći stigli iz Doma za starije osobe (DSO) Loka pri Zidanom Mostu, piše N1 Slovenija. Do zamjene identiteta došlo je jer pacijenti nisu imali identifikacijske narukvice kada su stigli te su se za identifikaciju oslanjali na izjavu bolničara, rekao je na današnjoj konferenciji za novinare stručni ravnatelj bolnice Franci Vindišar. Jedan od pacijenata je preminuo u bolnici, ali je pacijent koji je preživio proglašen mrtvim. Pogrešna informacija proslijeđena je rodbini, koja nije došla identificirati pokojnika.

Zamjena je otkrivena kada se preživjeli pacijent jučer vratio u DSO. “Znam samo da je jučer u dom došao štićenik za kojeg smo mislili da je mrtav”, objasnio je ravnatelj doma Robert Potočnik. Prije toga rodbina preživjelog izvršila je sprovod, rekao je Vindišar.

Uprava bolnice ponudila ostavku

Uprava bolnice ponudila je ostavku koju će vijeće ustanove prihvatiti u ponedjeljak, najavio je predsjednik Upravnog vijeća Andrej Klasinc. Klasinc je to najavio na konferenciji za novinare koju je ravnateljstvo bolnice sazvalo nakon razgovora s ministrom zdravstva Danijelom Bešičem Loredanom i vršiteljem dužnosti ravnatelja Ureda za kontrolu, kvalitetu i investicije Alešom Šabedrom.

O zamjeni identiteta policiju je obavijestila i celjska bolnica. “Prikupljamo obavijesti u smjeru sumnje na počinjenje kaznenog djela nesavjesnog rada”, rekli su za N1 u celjskoj policijskoj upravi. Više informacija policija će dati nakon razgovora s rodbinom.

Nepošten radni odnos u radu se goni prema članku 258. Kaznenog zakona koji kaže: „Službenik ili službenik koji svjesno krši zakon ili drugi propis, odustane od nadzora ili na drugi način očito nepošteno postupa u radu, iako predviđa ili ako bi i mogao predvidjeti da bi zbog toga mogla nastupiti teža povreda tuđih prava ili šteta javnim dobrima ili imovinska šteta, pa do povrede ili veće štete dođe, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine. ”

Bolnicu u Celju od travnja vodi ravnatelj Aleksander Svetelšek, dok je od veljače Vindišar stručni ravnatelj. Ostavku je dala i pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo Darja Plank.

Ministar: U 21. stoljeću ovo je nešto nedopustivo

“Priča je šokantna, teška i zapravo nevjerojatna”, rekao je kroz suze slovenski ministar zdravstva Danijel Bešič Loredan na današnjoj konferencije za novinare. Ostavku vodstva celjske bolnice ocijenio je očekivanim i normalnim potezom.

“Prije svega, kao čovjek, kao liječnik i kao potpredsjednik Vlade, moram se najiskrenije ispričati obitelji, također i u ime predsjednika Vlade, za ovo što se dogodilo. U 21. stoljeću, u doba digitalizacije, to je nešto što je nedopustivo. Netko je jučer pokopao oca, a danas saznaje da mu je otac živ, a drugi saznaju da im je otac mrtav”, rekao je ministar. “Činjenica je da se dogodio niz grešaka. “Očito je to doista bio niz događaja, radnji koje se ne bi smjele događati u modernom zdravstvenom sustavu. Naš posao je da reagiramo, i to odmah”, dodao je.