Izvor: N1

Slađan Tomić, novinar portala Buka, u N1 Studiju uživo komentirao je zabranu održavanja Povorke ponosa u Beogradu u sklopu EuroPridea kao i situaciju u Bosni i Hercegovini.

Komentirajući burne reakcije na govor srpske premijerke Ane Brnabić, Slađan Tomić je rekao:

“Reakcije su bile su očekivane jer Ana Brnabić na mjestu premijerke Srbije nije napravila ništa da poboljša prava LGBT zajednice odakle i sama sama dolazi. Ona ima privilegiju i mogućnosti i novca da sa svojom partnericom ima dijete, ne dolazi joj socijalna služba na vrata, nitko ne provjerava je li to u redu, a neke njene izjave nisu bile toliko u javnosti. Primjerice, parafraziram, rekla je – šetajte jer to je vaše pravo. Velik dio medija, posebno tabloida u Srbiji, pogrešno je interpretiralo izjavu ‘ne prihvaćam stav da LGBT zajednica prkosi obiteljskim vrijednostima i tradiciji’ – no mediji su to prenijeli kao da se LGBT zajednica suprotstavlja vrijednostima. Imamo veliku medijsku odgovornsot koja u mnogim medijima u Beogradu izostaje.

Bile su najave kontraskupova, zasad ide u tom smjeru da će šetnja biti održana. Organizatori su rekli da će šetati pod svaku cijenu. Ne znam zašto se pravi tolika fama. Ovo nije prvi Pride u Srbiji, održava se od 2014. Moramo se baviti pitanjima i odgovorima zašto ljudi šetaju. Mnogi govore da je to sjajan spin Aleksandra Vučića jer nitko, baveći se pitanjem Pridea, ne govori o tome da je Srbija još jednom priznala Kosovo tako što je priznala kosovske dokumente, da građani Kosova mogu ući u Srbiju s kosovskim dokumentima što ranije nije bio slučaj. Nitko ne priča o najvećem pitanju Srba i srpske politike. Zato mislim da je ovaj Pride zloupotrebljen.”

Otkrivajući obrazloženje policije o zabrani rekao je:

“Rekli su da je to sigurnosno pitanje, da su velike sigurnosno prijetnje, oni to otkazuju zbog sigurnosti. U Beogradu je Pride tjedan, imate izložbe, ljudi šetaju s Pride oznakama. Ovakvim istupom i Vučić koji generalno ima kontradiktoran odnos, prvo otkazuje šetnju, a onda kaže da nitko ne smije dirati pripadnike LGBT zajednice. Ana Brnabić je dopustila takav tretman, Vučić je rekao Ani na jednoj presici – ‘Ana, kako ste ono vi homoseksualci, ne znam kako se zovete da vas ne uvrijedim’. Baš sam s ljudske strane razmišljao kako se Ana Brnabić osjeća, vrijeđa li je to što je netko omalovažava, je li ta moć dovoljna da nadomjesti to što se ona dehumanizira.”

“Na najvećem gubitku je srpsko društvo i demokratizacija društva i žao mi je što se u jednom tjednu Srbija može vratiti stoljećima unazad. To je poraz svakog lidera”, dodao je.

Komentirajući susret Zorana Milanovića i Milorada Dodika, kao i glasinu, demantiranu iz Ureda predsjednika, da je hrvatski predsjednik negirao genocid u Srebrenici, Tomić je rekao:

“Nastupi vašeg predsjednika se nekad čine kao nastupi lošeg stand up komičara. Ima spornih izjava, sporan je kao ličnost zbog načina djelovanja. Istina je da mediji nisu objavili dokaze da je negirao genocid. Rekao je da je genocid političko pitanje, to nije istina, to je čisto pravno pitanje. Mislim da ni Milanović ni Dodik nisu na pravoj strani, ne zalažu se za prave vrijednosti.”

Govoreći o klimi u Bosni i Hercegovini uoči izbora rekao je da mu se čini izuzetno dosadno.

