Izvor: REUTERS/Johanna Geron

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg obratili su se javnosti nakon sastanka u Bruxellesu.

Stoltenberg je poručio kako je “konstruktivni dijalog jedini način da se riješe tenzije na Kosovu”.

“Pozivam sve strane da pokažu suzdržanost i izbjegnu nasilje”, dodao je šef NATO-a.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je za Srbiju važna “uloga KFOR-a koju poštuje, uloga NATO-a, koju poštuje”.

“Vjerujemo da ćemo uvijek moći naići na razumijevanje Stoltenberga i NATO-a da se osiguraju mir i stabilnost. Ja ne volim prebacivati krivnju na bilo koga drugog”, rekao je Vučić.

“Želimo izbjeći svaku vrstu mogućnosti da dođe do eskalacije, odnosno sukoba”, dodao je.

U odgovoru na pitanja novinara, istaknuo je da srbijanska vojska i policija “ni u jednom trenutku nisu prešli administrativnu liniju”.

“Dostavio sam popis svih napada na Srbe. Zahvalan sam NATO-u što s takvim neistinama nije izlazio, za razliku od nekih drugih”, rekao je Vučić.

Srbijanski predsjednik još jednom je ponovio kako će njegova zemlja ostati vojno neutralna.

“Srbija je vojno neutralna zemlja i tako će i ostati. Naša povijest nije laka, ali želimo učvršćivanje suradnje i s KFOR-om i s NATO-om i da izbjegnemo eskalaciju sukoba. Mi mislimo da nismo napravili nikakvu provokaciju, ali razumijem da smo mi s Balkana dojadili svima u Bruxellesu”, rekao je Vučić.

“Drugačiji je pogled zemalja NATO-a i naš na situciju na Kosovu. Ono što mi imamo potpisano je da njihove specijalne jedinice imaju ograničenu mogućnost ulaska na Sjever. Oni to pravdaju borbom protiv kriminala. Mi smo u veoma teškoj poziciji po tom pitanju. Vrlo je teško kada ste sjerani u kut i nemate više kud, ja sam to i rekao Jensu. Nemojte očekivati od Srba da uživaju i govore kako im je jako lijepo. Ima nova generacija Srba koji neće trpjeti teror. Oni ne doživljavaju Kosovo kao nezavisni teritorij, već kao teritorij Srbije i oni to neće trpjeti”, rekao je Vučić i zaključio kako je “za ljude u Srbiji važno da smo objasnili našu poziciju” u Bruxellesu.

