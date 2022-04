Vučić otpisao Dačića?

Podijeli:







Izvor: N1

Izjavom da su njegova i lista Dragana Đilasa pretrpjele najveće udare zbog sukoba, izjavom da od manjinskog Saveza vojvođanskih Mađara nema bližeg saveznika i, konačno, glasnim šutanjem o Ivici Dačiću, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je pokazao izvjesnu frustraciju dobrim rezultatom SPS i što je važnije - otvorio vrata nekoj novoj Vladi, piše Nova.rs.

Vučić je rekao ovako:

„Ono što je pred nama je da se potrudimo u narednom periodu napraviti još mnogo stvari, naučio sam da su djela i rezultati važni, tamo gdje nismo bili dobri, i gdje su dvije liste dožijvjele velike udare, to su naša lista i lista Dragana Đilasa, zbog naših svađa ostali su to iskoristili i dobili lagodne bodove“, rekao je Vučić.

I još je rekao:

“Uvjeren sam da će SNS uspjeti držati krmu i pramac broda, a da ne zastrani u desnu stranu jer to nosi svoje probleme. Veliko hvala za nešto što nitko nikada od građana Srbije nije dobio. Imat ćemo veoma stabilnu i veoma čvrstu Vladu, hoćemo ćemo biti sami, znat ćemo za pola-sata sat. Sa Savezom vojvođanskih Mađara imamo najbliže odnose”, rekao je predsjednik Srbije sinoć.

O Dačiću nije govorio. I to ne čudi: ako su njegove projekcije točne, socijalisti su osvojili iznenađujućih 11 posto glasova na parlamentarnim izborima, i to je više nego što su im davali analitičari (neki su ih vidjeli i ispod cenzusa) i više nego što im je, izgleda, i on namijenio.

To, otprilike znači da bi SNS mogao s manjinama sam formirati Vladu.