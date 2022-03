Vučić o plaćanju plina u rubljima: Mi preko Hrvatske nabavljamo naftu

Podijeli:







Izvor: ANDREJ ISAKOVIC / AFP, Ilustracija

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić sinoć je na RTV Vojvodini komentirao Putinovu odluku da sve neprijateljske zemlje moraju ruski plin plaćati u rubljima.

Tu izjavu prenijela je i ruska agencija RIA Novosti.

Vučić je rekao da je cijena nafte ponovno sinoć porasla, tijekom dana je bila 118 dolara, a sinoć 122 dolara, dok je plin poskupio čak 25 posto kao posljedica odluke Vladimira Putina da se plin plaća u rubljima.

“Veliki je problem cijeli svijet, kao i odluka oko rublji. Neki smatraju da je to genijalno u geopolitičkoj igri, da se suprotstave dolaru, juanu. Nijemci su već naveli da je to razlog za raskid ugovora. Sve to nam donosi samo mnogo problema”, rekao je Vučić.

Dodao je da se razgovara s europskim partnerima kako bi Srbija osigurala dovoljne količine nafte.

Pojasnio je da je dodatni problem što se nafta ne može lako prebaciti preko Crnog mora zbog osiguravajućih kompanija i nesigurnosti, a dođe li do sukoba oko Odese, to je samo dodatni problem.

“Mi preko Omišlja, preko Hrvatske uzimamo naftu, moramo to rješavati s Europljanima i vjerujem da ćemo riješiti. Ljudi trebaju znati da se brinemo, vodimo računa i da radimo sve što je moguće”, rekao je Vučić.

On je ukazao i na problem sa pšenicom jer su Ukrajina i Rusija drugi odnosno četvrti proizvođač pšenice, prenosi Index.

