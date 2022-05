Podijeli:







Izvor: N1

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je poslije sastanka s patrijarhom Porfirijem da je Srbija u mnogo težoj situaciji nego što to izgleda, da se nad zemljom "nadvijaju ogromni i gradonosni oblaci", a da poslije ljeta dolazi period možda najteži od 1944. godine do danas. On je od patrijarha zatražio pomoć SPC da građani razumiju poziciju u kojoj se zemlja nalazi.

“Srbija je u mnogo težoj situaciji nego što to izgleda danas. Izvana ne biste primjetili bilo kakav problem i nema ga u ovom trenutku. Da li se ozbiljni i gradonosni oblaci nadvijaju nad našom zemljom – da. Ne krijem to od naroda, ne mogu to ni od vas”, rekao je Vučić u obraćanju iz Predsjedništva poslije sastanka s patrijarhom i episkopima.

On je dodao da neki svjetski lideri predviđaju teže stanje nego što je bilo pred i tijekom Drugog svjetskog rata i istaknuo je da će ljeto brzo proći, a “onda nam slijedi najteže vrijeme od 1944. do danas”.

Vučić je rekao da se Srbija nalazi u specifičnoj situaciji zbog svega oko Kosova i Metohije i dodao da će biti sve teže sačuvati interese jer će, kako je rekao, pritisci biti sve teži.

“Od dana kada je Vladimir Putin rekao na čemu zasniva svoj upad u Ukrajinu formalno-pravno i politički, sve zapadne sile rade na tome da se ubrzano riješi kosovsko-metohijski čvor da bi izbili argument iz ruku predsjedniku Ruske federacije. To čujem na svakom mjestu gdje god da sam bio u Europi i svijetu”, rekao je predsjednik Srbije.

Podsjetio je da je Srbija jedina zemlja u Europi koja nije uvela sankcije Rusiji zbog čega se nalazi pod ogromnim pritiskom.

“To nam pravi velike probleme, ti problemi nisu mali i bit će sve veći”, istaknuo je Vučić.

Obraćajući se patrijarhu, on je rekao da je potrebno da se čuju i njegovi stavovi i dodao da će SPC biti obaviještena o svim odlukama koje država bude donosila, napominjući da neće biti lako.

“Ja ovo nisam vidio, nisam sanjao da ću doživjeti i vidjeeti. Bio sam svjedok velikih pritisaka oko brisleskog sporazuma. Suočavamo se s neviđenom histerijom, nitko nikoga ne želi čuti, a kamoli saslušati. Diplomacija više ni u čemu ne postoji, to je samo tko će brutalnije prenijeti poruku. U tim uvjetima naše je da pokušamo sačuvati svoju zemlju i narod. Bez naše crkve teško da bi naš narod izvan granica mogao opstati. Da nam pomognete da svi ljudi razumiju poziciju Srbije, da svi budemo zajedno, da pokušamo u ovim vremenima biti jedinstveni”, rekao je Vučić.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.