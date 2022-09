Vučić: Mnogo puta sam se vidio s Putinom i ne vjerujem da on blefira

Podijeli:







Izvor: N1

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić ocijenio je, komentirajući poruke ruskog šefa države o mogućom reagiranju Kremlja, rekao kako vjeruje da Vladimir Putin ne blefira kad govori o svojim daljim potezima, javila je agencija Tanjug.

Putin je u srijedu u obraćanju naciji nakon ukaza o mobilizaciji dodatnih snaga ruske vojske ponovo zaprijetio zapadu. “Ako teritorijalni integritet naše zemlje bude u opasnosti, mi ćemo odgovoriti svime što raspolažemo da zaštitimo Rusiju i naš narod. To nije blef”, kazao je Putin.

Vučić je u intervjuu za američku TV mrežu Newsmax istaknuo očekivanje da će mir prevladati i da će doći do kompromisnog rješenja između Rusije i Ukrajine.

Novinar Newsmaxa je rekao da je zapad zabrinut poslije Putinovog obraćanja i izjave o mogućoj uporabi svih vojnih kapaciteta i upitao Vučića, koji se više puta susreo s ruskim liderom, smatra li da predsjednik Rusije blefira.

“U Srbiji se nadamo da će mir prevladati i da će svi učiniti sve da se dođe do kompromisnog rješenja. Ne mogu govoriti kao vojni analitičar, već kao predsjednik, da bi odgovorio na ovo pitanje, ali da, točno je, mnogo puta sam se vidio s predsjednikom Putinom i ne vjerujem da on blefira”, rekao je Vučić koji je u New Yorku u povodu zasjedanja OS UN-a.

Tijekom emisije voditelji su spomenuli da Srbija ima dobre odnose s Rusijom i upitali Vučića kakav je odnos Srbije prema sukobu u Ukrajini, navodi Tanjug.

“Mi imamo tradicionalno dobre odnose s Rusijom i Ukrajinom”, naglasio je Vučić, istaknuvši da se Srbija ne stavlja ni na čiju stranu i da će uvijek osuditi rat.