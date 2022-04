Podijeli:







Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić optužio je crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića i kosovskog premijera Aljbina Kurtija da šire "ogoljenu mržnju prema Srbima i Srbiji" i da imaju najizrazitiju ulogu u kampanji laži protiv službenog Beograda.

U obraćanju preko portala dnevnog lista Informer, Vučić je rekao da se kampanja “žigosanja Srbije” iz pojedinih centara moći i dijela regije provodi intenzivno u posljednjih šest mjeseci.

“Ne od jučer, najizrazitija uloga u ogoljenoj mržnji prema Srbiji dolazi od Aljbina Kurtija i Mila Đukanovića. Razumije se da se uvijek služe ogoljenim lažima da sebe predstave kao tobožnje žrtve, a Srbiju kao opakog agresora koji ih ugrožava”, rekao je Vučić.

On je rekao da su njih dvojica sada iskoristili “legitimnu, potpuno regularnu i transparentnu” kupnju obrambenog kineskog sustava PVO FK-3, kako bi cijelom svijetu rekli da je Srbija kineski i ruski prijatelj i da nekoga ugrožava, iako se nalazi u NATO okruženju.

“Kako ih to ugrožavamo defanzivnim oružjem, nisu u stanju kazati. Jer to je sistem koji služi za obranu od krstarećih raketa i aviona koji bi narušili zračni prostor Srbije. Kako to ugrožavamo Prištinu i Podgoricu? Kakve zračne snage posjeduju, bolje bi nam bilo da smo kupili autan sprej”, rekao je on.

Vučić je kritizirao tvrdnje Kurtija da je Srbija kupila to oružje jer je u panici da ostane sama.

“Srbija je, kao vojno neutralna zemlja, sama u cijeloj široj regiji. U cirkusu ste vidjeli lavove, slonove, tigrove, ali nikada niste vuka samotnjaka. Uvijek bih prije bio vuk samotnjak nego bestidna i nemoralna hijena, ma koliko da ima hijena. Bez obzira je li ih tri, pet, šest ili 19… Hijeni makar morate odati priznanje na krvoločnosti, ako ni na čemu drugom. Još je gore biti muha zujara koja se vrti oko hijene i čeka da im donese plijen, kao što su Kurti i Đukanović”, rekao je Vučić.

On je ocijenio da Kurti i Đukanović imaju mnogo većih problema, poput kriminala, korupcije i ekonomije.

“Moja molba za vas je da ostavite Srbiju na miru. Srbija će naći svoj put. Ponosni smo na činjenicu da želimo sačuvati svoju zemlju, a ne da NATO to čini u naše ime. U tome se razlikujemo i ne stidimo se toga”, rekao je Vučić.

