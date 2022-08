U Bruxellesu je oko 10:30 počeo sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i kosovskog premijera Albina Kurtija u okviru dijaloga Beograda i Prištine, a kojem je domaćin visoki predstavnik EU-a za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell, a sudjeluje i posebni izaslanik EU-a za dijalog Miroslav Lajčák.

Vučić i Kurti su se, pred početak sastanka, odvojeno sastali s Borrellom i Lajčákom.

“Nedavne tenzije na sjeveru Kosova još jednom su pokazale da je vrijeme da se krene naprijed ka punoj normalizaciji. Očekujem da oba lidera budu otvoreni i fleksibilni, da nađu zajednički jezik“, naveo je Borrell na Twitteru.

I am convening this morning the High-level Belgrade-Pristina Dialogue meeting.



Recent tensions in the north of Kosovo have demonstrated yet again that it is time to move forward towards full normalisation. I expect both leaders to be open and flexible to find common ground. pic.twitter.com/T0AhjKd1D3