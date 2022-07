Vučić godinama govori o odlasku s čela SNS-a, stranka opet javno moli da ostane

Podijeli:







Lider SNS-a Aleksandar Vučić, od kako je prvi put postao predsjednik Srbije najavljuje da će otići s čela te stranke. Time bi svoj položaj uskladio s Ustavom koji propisuje da predsjednik države ne može obavljati dvije javne funkcije istovremeno. Posljednja u nizu Vučićevih najava je da će podnijeti ostavku na mjesto predsjednika stranke ove godine, nakon izbora, odnosno nakon formiranja Vlade Srbije. Pred istek tog roka, kao i prethodnih puta, stranački prvaci javno traže da on ipak ostane na čelu Srpske napredne stranke.

„Mislim da se kongres stranke zakazuje za početak 2019. godine kada planiram izabrati nasljednika“, rekao je Vučić 2017. godine.

„Predsjednik sam Srpske napredne stranke još neko vrijeme, vjerujem da je to maksimalno još godinu dana do sljedećeg kongresa, odnosno skupštine SNS-a, rekao je 2018. godine.

„U svakom slučaju, što se tiče stranke, uskoro će biti, kao što sam govorio, promjena“, najavio je 2019.

„Kao što sam i obećao, uskoro će i organi stranke, bit ću samo predsjednik svih građana Srbije“, rekao je 2020. godine.

I tako godinu za godinom, ali od ispunjenja tog obećanja nije došlo…

„Što se Vučića tiče, on će se držati liderske pozicije u stranci i pozicije neprikosnovenog vladara u državi koristeći sve mehanizme vlasti koji su na raspolaganju njemu i njegovoj stranci. Vučić sam, kao ličnost, je ništa, jedan od političkih aktera, moć njegova izvire iz stranke i broja ruku koje se podižu za odluke te stranke i broja ruku koje biraju Vladu i koje utječu na rad institucija ili onoga što je simulacija institucija u Srbiji“, smatra novinar Đorđe Vlajić.

Nakon 10 godina na čelu vladajuće stranke naprednjaci su čak počeli snimati i video spotove kako bi pokazali svoju želju da Vučić ipak ostane, i dalje, predsjednik SNS-a.

„Želja svih nas u SNS-u je jedinstvena, nepodijeljena, snažna – da na čelu stranke ostane Aleksandar Vučić“, navodi se u objavljenom videu.

„Nije pitanje može li on i hoće li to napraviti, u pitanju je da ta stranka bez njega ne postoji. Nije hoće li će on ostati ili otići, nego hoće li će stranka opstati, u tome je stvar“, kaže stručnjak za marketing i komunikacije Igor Avžner.

Jedan od mogućih nasljednika Aleksandra Vučića na čelu stranke, ambasador Srbije u Washingtonu Marko Đurić, poručuje da je snažno vodstvo predsjednika Aleksandra Vučića u SNS-u potrebnije neko ikada.

„Autoritet predsjednika Vučića neophodan je da bi bila osigurana, ne samo pozicija SNS-a, već i nastavak reformi, razvoja i napretka naše zemlje“, kaže Đurić.

Za Vučićevim prethodnikom i osnivačem SNS-a stranka toliko nije patila. Tomislav Nikolić je ostavku kovertirao između dva izborna kruga 2012. godine.

„Iako je Srpska napredna stranka moje dijete, ja bih htio dokazati da želim pomoći svoj djeci Srbije i da se pripremaju da vode stranku i bez mene“, rekao je Nikolić 9. svibnja 2012. godine.

Čim je izabran za predsjednika svih građana, Nikolić se odrekao funkcije predsjednika stranke.

„Odraslo dijete, osamostalilo se“, rekao je 24. svibnja iste godine.

Nakon tog poteza Nikolić je ubrzo izgubio moć koja dolazi iz stranke i nakon petogodišnjeg mandata predsjednika države predao je vlast Vučiću i na čelu države, povukao se iz javnosti, ali ne i iz državne vile na Dedinju.

