Vrijeme fantomskih birača u Srbiji? Ima ih na popisu, ali ne i na adresi…

Nastavlja se poplava tzv. fantomskih poziva za glasanje u Srbiji i sve više građana odlazi u MUP kako bi prijavili nepostojeće stanare na svojoj adresi. Dok predsjednik Aleksandar Vučić poručuje: "I, što s tim?", u promatračkoj misiji CRTA-e kažu da "će lutati u magli dok god ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave ne dopusti neovisnu reviziju i provjeru biračkog spiska.

Zbog fantomskih birača, opozicija u Srbiji je najavila hitan sastanak.

Poštar uoči izbora može preskočiti ono “zvoni dvaput”. Ionako nema kome zvoniti jer ne zna ni u koji sandučić da ubaci poziv za glasanje. I onda susjedi upoznaju one kojih nema.

“U mom ulazu pet, u prethodnom osam”, priča Stamenko Jovičić, piše N1 Srbija.

N1: Vi te ljude ne poznajete? Jovičić: Ma to je mala zgrada, mi se svi poznajemo, naravno da ih ne poznajemo i nismo nikada čuli za njih.

Stamenko Jovičić kaže da za 30 godina stanovanja na ovoj adresi do sada, uoči izbora, nije upoznao nijednog “fantoma”, a kao upravnik zgrade ne želi, kako kaže, imati problem s neažurnim popisom stanara. “Danas ću ići u policiju, da vidim šta će mi oni reći. Drugo, ako već tu netko stanuje, on je obvezan plaćati troškove održavanja i potrošnje vode, ide po broju članova domaćinstava u zgradi. Sve to netko plaća”, dodaje.

Neki upravnici zgrada već su bili u policiji.

“Evo je Lamartinova 11, Vračar. Upravnik dobio podatke o popisu stanara u zgradi. Za ove koji nisu zatamnjeni se ne zna tko su. Upravnik od policije traži da utvrdi u kojem stanu su novi susjedi”, navodi se u jednom tvitu, uz priloženu fotografiju dokumenta.

Ima i onih koji su nepostojećeg birača na svojoj adresi, Mariju Đorđević, redovno prijavljivali 2014., 2016., 2017., 2020. godine.

“I znate li epilog? Ovo sam dobio prije tri dana. Ali, prije mjesec dana, uvečer netko zvoni na moj ulaz. Ja kažem ‘izvolite’, oni pitaju ‘je li tu Marija Đorđević’. Ja sam rekao ‘oprostite, Marija Đorđević nije tu, a za što vam treba’? ‘Donijeli smo joj poklon’. A ja kažem ‘a, jel imate poklončić za mene'”, ispričao je u Utisku nedelje Petar Peca Popović, publicist i rock-kritičar.

I dok iz nadležnog ministarstva poručuju da za ove izbore Srbija ima nikada ažurniji popis birača, iz CRTA-e odgovaraju da je neophodna detaljna provjera upisanih glasača – od adrese do adrese.

“Ili je birački popis ažuran ili nije. To da je “najažurniji ikada” ne znači apsolutno ništa, dok god Ministarstvo državne uprave ne omogući neovisnu reviziju i provjeru biračkog popisa – mi možemo samo u magli lutati”, naveo je Raša Nedeljkov iz CRTA-e.

Pozive za glasanje fantomskim biračima pronalaze u svojim poštanskim sandučićima i Čačani, Valjevci, stanovnici drugih gradova u Srbiji.

“Stigao je neki poziv nekog tko ne postoji. I što s tim”, rekao je nedavno na TV Prva srpski predsjednik Aleksandar Vučić.

