Izvor: N1

Renato Grbić, ribar i vlasnik restorana na obali Dunava u Beogradu, koji je od utapanja u rijeci spasio veliki broj osoba, ispričao je reporterki N1 da je tijelo mladića, za kojeg se sumnja da je Matej Periš, isplivalo zbog porasta temperature posljednjih dana.

“U vrijeme kada je (Matej) skočio, temperatura je bila nekoliko stupnjeva i to je kao meso u hladnjaku, ono tada može duže opstati. Zadnjih dana počele su temperature preko 25, 26 stupnjeva. Temperatura je doprinijela da organizam truli brže i da tijelo postaje kao balon, lopta… Rekao sam i prvih dana da on nije mogao prijeći Pančevački most, s obzirom da tu ima dosta krša, loma, od Drugog svjetskog rata, to su naslage armature, panjeva, naših ribarskih mreža…”, rekao je Grbić za N1.

Kada je voda postala toplija, tijelo je isplivalo, 300, 400 metara od mosta, precizirao je Grbić i dodao: “Ovo je jedno od najukletijih mjesta ovde”.

On je podsjetio na mladiće koji su na tom mjestu autom sletjeli u rijeku, na dvije osobe koje su se tu utopile i na nekoliko ubojstava na istom mjestu. “I eto, nažalost i Matej se zakačio za ponton. Ovo je ukleto mjesto Ade Huje, obilježeno tragedijama”, kaže.

Više javno tužiteljstvo u Beogradu potvrdilo je da je tijelo mlađeg, za sada nepoznatog muškarca nađeno jutros u Dunavu kod Ade Huje.

“Dežurni zamjenik Višeg javnog tužitelja u Beogradu obavio je očevid na mjestu događaja i naložio obdukciju, toksikološke i analize DNK-a, kojima će se utvrditi identitet zasad osobe NN, kao i uzrok smrti.

Ministarstvo unutarnjih poslova i Više javno tužiteljstvo u Beogradu će pravovremeno obavijestiti javnost o rezultatima spomenutih analiza koje obavlja Institut za sudsku medicinu”, navodi tužiteljstvo.

Otac Mateja Periša, Nenad Periš, potvrdio je prethodno da ga je srpska policija obavijestila o tome da je u Dunavu kod Ade Huje pronađeno tijelo mladića, koje po opisu i odjeći odgovara njegovom sinu.

