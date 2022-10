Visoki predstavnik večeras nameće izmjene Izbornog zakona?

Podijeli:







Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt, nametnut će večeras izmjene Izbornog zakona BiH i Ustava FBiH, doznaje N1 iz diplomatskih izvora.

Schmidt je odluku prvobitno donio 27. srpnja ove godine, doduše drugačiju od one koja je trebala biti donesena Odlučio odlučio dati rok od šest tjedana političarima u BiH da se dogovore. No do toga nije došlo.

Kako doznaje N1, Schmidt će nametnuti djelomično modificirane izmjene u odnosu na one koje su objavljene u srpnju.

Nije još jasno ostaje li izborni prag od tri posto. Kako N1 doznaje, broj delegata u Domu naroda PSFBiH bizće 23, dok će za donošenje odluka biti dovoljno 11 “ruku”, umjesto dosadašnjih šest.

Izmjenama su, pored ostalog, utrostručene novčane kazne za kršenje Izbornog zakona BiH koje sad mogu iznositi i do više od 15.000 eura, Centralnoj izbornoj komisiji BiH daje se mogućnost da izbriše pojedinca s kandidacijske liste ili stranku koja grubo prekrši zakon, a definiran je i zabranjen govor mržnje.

N1 je 20. srpnja objavio mjere koje je tada Schmidt trebao nametnuti. U nacrtu tadašnje odluke navedene su izmjene Izbornog zakona u odnosu na funkcioniranje domova, izbor rukovodstva Federacije BiH, izbor sudaca Ustavnog suda FBiH kao i brojne izmjene koje bi trebale osigurati integritet izbornog procesa.

U nacrtu odluke tada je navedeno i kako će se “prohodnost zakona poboljšati propisom kojim je svaki dom (Zastupnički dom i Dom naroda) dužan odbaciti ili usvojiti zakon u točnom roku nakon što je zakon odobren u drugom domu.

(Očekuje se da će svaki dom odbiti ili odobriti potrebne zakone u roku od 45 dana od odobravanja u drugom domu. Ako se rok ne ispoštuje, zakon će se uvrstiti na dnevni red tog doma na sjednici nakon isteka roka od 45 dana, a najkasnije u roku od 30 dana od isteka tog roka.)

