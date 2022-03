Podijeli:







Izvor: Screenshot YouTube

Prije nekoliko dana otvorena je brza pruga Beograd - Novi Sad, što će vožnju između ta dva grada smanjiti na pola sata. Vlakom imena Soko provozali su se srpski predsjednik Aleksandar Vučić i mađarski premijer Viktor Orban.

Vučić je tijekom vožnje mahao ljudima izvan vlaka, no u jednom trenu, iako nikog nije bilo vani, on je i dalje mahao. Orbanu nije bilo jasno kome srpski domaćin maše pa se u jednom trenu okrenuo iza sebe da provjeri vidi li Vučić nešto što on ne vidi.

Vučićevo mahanje možete vidjeti iza 5:19.

