Stotine vatrogasaca se bori s požarom: “Pravimo lanac, vatra ide prema nama”

O situaciji na terenu naša Jelena Bokun razgovarala je s načelnikom općine Mauricijom Humarom. On kaže kako se nada da će 1200 gasitelja i pomoć iz zraka uspjeti obuzdati požar i ugasiti ga. "Moramo znati da gori na oko 2000 hektara, to je najveći požar dosad u Sloveniji. Jako je opasno, puno je mina i granata iz Prvog svjetskog rata. Te granate su još uvijek aktivne i mogu eksplodirati, svaki dan čujemo između 30 i 50 detonacija, to je jako opasno za vatrogasce", kaže on.

"Trenutno je vjetar ugodan, šipka bura i vatru nosi u smjeru koji je već opožaren. Ako se vatra vrati u to područje, moći ćemo je svladati", govori on dodajući da nije zapaljena ni jedna kuća.

"U tijeku je evakuacija još jednog sela, ali nadam se da će to biti riješeno do popodne i da će se ljudi moći vratiti kućama", rekao je Humer našoj reporterki.