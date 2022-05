Velika eksplozija u tvornici u Sloveniji, puno je ozlijeđenih. Oglasio se Janša

Slovenski premijer Janez Janša oglasio se o eksploziji u Kočevju.

"Aktivirane su sve snage za pomoć unesrećenima, ograničavanje posljedica nesreće te zaštitu stanovništva i okoliša. Mjere koordinira Civilna zaštita. prioritet su životi i zdravlje ljudi", napisao je Janša na Twitteru.

Vse potrebne sile za pomoč poškodovanim, omejitev posledic nesreče in zavarovanje prebivalstva in okolja so aktivirane. Ukrepe usklajuje Civilna zaščita @URS_ZR. Vsi dejavniki vseh nivojev potrebne informacije in navodila dobijo od njih. Prioriteta življenja in zdravje ljudi. https://t.co/mnsPHOPZrS