Izvor: N1

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić daje izjavu o konzultacijama oko novog saziva Skupštine Srbije te oko posjete Jasenovcu.

Vučić prvo govori o konzultacijama o novom premijeru s predstavnicima stranaka u novom sazivu Skupštine Srbije. “Razgovarali smo i o problemima Hrvata u Srbiji i potencijalnom sudjelovanju u budućoj vladi”, rekao je Vučić.

“Zadovoljan sam razgovorima, zadovoljan sam što se razumije težina situacije s kojom se suočavamo, ne našom krivicom. Ne mislimo isto, ali mogli smo razgovarati. To je dobro za srpsku demokraciju”, dodao je.

Dotaknuo se teme energetike: “Poduzeli smo mnogo mjera po pitanju rješavanja problema u energetici. Ssmanjenje temperature za grijanje u stanovima nismo razmatrali. Ali ako će biti većih problema, to postoji kao mogućnost. EU je propisala 19 stupnjeva, mi nismo dogovarali smanjivanje temperature. Imamo dobro stanje, trudit ćemo se da tako ostane. Kod povećanja cijena struje i plina gledat ćemo da ne idu preko 10 posto, što je gotovo nevjerojatan uspjeh kad vidimo povećanje cijena na tržištu.”

O Jasenovcu

O neodlasku u Jasenovac rekao je: “Vidjeli ste da se informacija o zabrani nije pojavila u srpskim medijima. Informaciju o mom nedolasku objavljuje Jutarnji list u 7 i 29. Iz Beograda nije bilo reakcije. To se dešava jer su oni mislili da ćemo izaći u javnost iako nam to nije bio plan. Htjeli smo u tišini predati notu. Znali su da je u 10 sati zakazan razgovor da primi notu. Zato su krenuli u napad sa sumanutim argumentima.

Koji kaos će izazvati položeni cvijet ili cvijeće? Nazivati to kaosom i provokacijom, ne samo da je pretjerano, nego nisam mogao vjerovati da netko može povesti takvu kampanju. Potom se isti naslov pojavio u svim medijima. Sve naslovne strane govore neistinu o meni. To u Srbiji nije slučaj, ponosan sam na demokracij u Srbiji.”

“Napisali su da sam htio doći u tajnu posjetu…”, rekao je Vućić pokazujući naslovnice hrvatskih medija.

“Napisali su da sam htio provocirati povodom obljetnice Oluje. 2. rujna 2022. je mjesec dana od obilježavanja Oluje, njihovo slavlje i naše tugovanje. Prvi put kontaktiramo kabinet Plenkovića s obavijesti s molbom da 10. rujna posjetimo Jasenovac. Povratna poruka iz Plenkovićevog kabineta je da pomaknemo termin zbog političke situacije. Molba je uslišana.

Hrvatska nam je jako važna, zbog izvoza, Hrvata u Srbiji i obrnuto. Nisam shvatio što bi bila velika provokacija, ali rekao sam da ćemo uslišati molbu.

U ožujku 2022. ponovili smo molbu da posjetimo Jasenovac u ožujku. Nakon dva dana dobili smo poruku da posjet nije dobro došao u ovom trenutku. Odlučio sam da ni tog puta neću otići u Jasenovac i opet nijedan medij o tome nije pisao, nikome se nismo žalili, bili smo fer partneri.

Treći put sam obavijestio g. Pupovca i rekao – kako god hoćeš, ako hoćešp obavijestiti kabinet Plenkovića. Nikakva tajna nije bila, kao ni u rujnu ni u ožujku, kad nije ni bilo Oluje. Oluju su oni povezali, to više govori o njima nego o nama. Obavijestio sam i rekao da ćemo biti korektni, da će biti možda jedna kamera da objavimo i obavijestimo javnost da smo to napravili.

80 godina otkako je osnovan jedan od najstrašniji logora u Europi, nijedan srpski predsjednik nije bio u posjeti. Bio sam, ali ne kao predsjednik. Rekao sam da želim otići za vrijeme mandata da pokažem poštovanje prema žrtvama.

U četvrtak 14. srpnja stigla je molba Plenkovića i Radmana da Vučić ne idem u Jasenovac – da su za posjet čuli neslužbeno. Rekao sam da samo želim položiti cvijet i onda smo dobili cijeli ovaj cirkus koji su napravili sami, bez da smo išta napravili. Moj grijeh je da sam htio ući u zemlju EU-a i položiti cvijet na mjesto gdje je desetine tisuća ubijenih u Jasenovcu, nelogično je zabraniti sve to i govoriti o provokacijama.

Neistina je da sam to radio zbog Oluje jer sam to radio od rujna prošle godine. To nije odlazak na more, na more ne želim ići. Mnogi građani Srbije idu u Hrvatsku na more, hvale se time, ja ne spadam među njih, nisam zainteresiran, neću ići na more, želim ići u Jasenovac.

Jasenovac je po monstruoznosti bio najgori logor u porobljenoj Europi. Taj logor nikad nije bio oslobođen. Ni Josip Broz nikad nije bio u Jasenovcu da oda počast srpskim žrtvama. Da netko iz Srbije ode tamo, dogodilo bi im se isto što i meni. Civilizacijsko pravo je položiti cvijet u Jasenovcu. Neukusno je da se klibere dok uspoređuju Jasenovac i more. Mi smo na europskom putu, računamo da je sloboda kretanja najviša europska sloboda. Ja sam spremio pasoš, nisam znao da tu ima neki posebni načini kako bih se trebao predstaviti.

Ne postoji nijedno stratište srpskog naroda na prostoru bivše Jugoslavije kao što je to Jasenovac. Ispostavilo se da sam želio ići u zabranjeni grad ili su Srbi mogli tamo samo od 1941. do 1945. Uvijek ćemo htjeti civiliziranu komunikaciju. Možda sam kriv što je moj otac kao posmrče ustaške žrtve moj otac, jesam li kriv što su spalili 7 kuća Vučića? Mi nijednu njihovu kuću nisamo spalili. Spreman sam odgovoriti na sve laži. Kakve veze imaju Rusija i Kosovo?

Razumijem Hrvate zašto sam im kriv. Ja bih tražio malo pametnije razloge, ali ih razumijem zašto me mrze. Srbija je bila do koljena Hrvatskoj uvijek, većina vladara su im služili, nikome nije palo napamet pustiti tužitelje slobodno raditi posao pa podići optužnicu za ubijenu djecu… Zar vas nije sram to govoriti? Šutimo kad pričate o velikosrpskoj agresiji, kad pričate o suncu i jestivom ulju i velikosrpskoj agresiji…

To je za nas zabranjeno mjesto. Bit će velike promjene i u našem prosvjetno msustavu, ali ćemo ulagati novce u virtualne projekcije. Kao što mi nemamo pravo govoriti s pijetetom o žrtvama drugih naroda, tako ne smijemo dozvoliti da naše žrtve bacaju pod noge.”

Odgovarajući na pitanja novinara rekao je da nije kontaktirao s hrvatskim vlastima, osim s Miloradom Pupovcem. “Neću se nikome dodvoravati dok sam živ. Ići se kupati da budem Srbin, ne zanima me. Zanima me dobra suradnja i partnerski odnos. Ne mislim da ćemo se pomiriti, uvijek ćemo drugačije gledati i na NDH i na devedeste. I jedni i drugi imamo svoje razloge.”

