Izvor: Bobo

U kemijskoj tvornici Melamin u centru Kočevja u Sloveniji u četvrtak ujutro je odjeknula eksplozija. Policija pozvala je stanovnike u okolici da zatvore prozore i ne izlaze van. Nakon eksplozije aktiviran je plan za masovne nesreće.

Planovi za masovne katastrofe predviđaju organizacijske pristupe i metode kojima se nastoji osigurati da službe (hitne) medicinske pomoći i ustanove upravljaju katastrofom u najoptimalnijem vremenu i zbrinjavaju što veći broj pacijenata.

U praksi to može značiti prilagođenu organizaciju rada, preraspodjelu osoblja, prostora i opreme, jer su to jednako važni elementi kao i sama stručna akcija. Ispravne odluke svih sudionika, od mjesta masovne nesreće do završnog zbrinjavanja u bolnicama, određuju broj preživjelih i smanjuju teške posljedice nesreće.

Međutim, kako piše 24ur, postupanje prema pacijentu u masovnoj nesreći je isto kao i kod običnih nesreća. Ako postoji više pacijenata i ne mogu se zbrinuti istovremeno, razmatraju se postupci trijaže. Trijaža je proces u kojem se veliki broj žrtava razvrstava po prioritetu. Cilj inicijalne medicinske skrbi je što prije stabilizirati pacijenta za transport sa što manje sredstava.

