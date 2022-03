U Mostaru zabranjen rad nedjeljom

Podijeli:







Izvor: N1 BiH

Rad nedjeljom na području grada Mostara postaje prošlost, javlja N1 BiH.

Gradsko vijeće Mostara s 26 glasova za, 2 protiv i 4 suzdržana usvojilo je odluku o zabrani rada nedjeljom, što je izazvalo različite rekacije poslodavaca, radnika, ali i građana.

Prema novoj odluci, nedjeljom, praznicima i neradnim danima, trgovinama koje se bavi prodajom pekarskih proizvoda te cvjećarama rad će biti omogućen u periodu od 7 do 12 sati, dok trgovine na veliko i malo u kojima se vrši promet neprehrambenim proizvodima neće raditi nedjeljom, a ostalim danima njihovo radno vrijeme bit će od 7 do 21 sat. Nedjeljom tako neće raditi ni kiosci.

Za vrijeme turističke sezone u ljetnom vremenskom periodu od 15. lipnja do 15. rujna određuje se radno vrijeme i to najduže do ponoći radnim danom te 1 sat vikendom, uz puštanje i izvođenje glazbe za ugostiteljske objekte koji posluju izvan kolektivno stambenih objekata. Za ugostiteljske objekte na otvorenom prostoru kao što su terase, u ljetnom vremenskom periodu, određuje se radno vrijeme najduže do ponoći radnim danom te 1 sat vikendom, uz puštanje i izvođenje glazbe za objekte koji se ne nalaze u okviru kolektivno stambenih objekata.

Za one koji ne budu poštivali odluku o radnom vremenu i ako pravna osoba ne odredi radno vrijeme u skladu s odredbama ove Odluke previđene su novčane kazne od 1.000 KM do 3.000 KM.

