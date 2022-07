Podijeli:







Izvor: Miljana Isailović/Nova.rs

Bura koja se u srpskoj javnosti podigla zbog toga što su radnici „Jure“ u Nišu morali raditi iako je temperatura u pogonima bila tropska, još se ne smiruje i otkriva teške uvjete rada i u drugim kompanijama u Nišu, kako u području autoindustrije, tako i u tekstilnim tvornicama.

Ovo nije prvi put da je kompanija Jura u fokusu javnosti, još se ne zaboravlja kada su 2016. mediji brujali o tome da radnici nose pelene, jer ne mogu ni u toalet. Također, pogon u Nišu je tijekom pandemije korone više puta bio žarište zaraze.

Veliki broj ljudi u Nišu je putem društvenih mreža osudio radnike “Jure” što su uopće pristali ući u pregrijane pogone i pitaju se zašto se nisu pobunili, naročito kad se uzme u obzir da ih je puno, čak 2.700, ali je bilo i mnogo onih koji su ih branili, jer su i sami iskusili kako je to kad radiš u pogonu strane tvrtke u Srbiji.

Radnica koja je željela ostati anonimna, kazala je za Novu.rs, da bi pobuna sigurno značila gubitak posla, a nitko to od zaposlenih ne želi.

“Svi mi koji radimo dolje, nemamo nikakva druga primanja. Nemamo roditelje koji nas mogu uzdržavati, nemamo muževe koji mogu zaraditi dovoljno da uzdržavaju čitavu obitelj. Čak i s dvije plaće jedva sastavljamo “kraj s krajem”. Trpimo i radimo, jer trenutno nemamo bolji posao“, kazala je Nišlijka.

Prema njenim riječima, ništa bolje nije ni u drugim tvornicama, jer bi u protivnom dali otkaz u “Juri” i otišli tamo.

“Tamo bi se ponovno morali priviknuti na posao i kolege, a plaća je manje više ista, 40.000 do 50.000 dinara (2500 do 3200 kuna, op.a.). Naporno se radi i tamo, a i tamo se kontrolira svaki vaš korak. Kontrolira se odlazak u toalet, morate se javiti nadzorniku kad idete. Doduše, bilo je slučajeva da su pojedinci zloupotrebljavali odlazak do toaleta, da ne bi radili. Malo malo, pa napuste traku, navodno jer moraju, a zapravo odu pušiti”, rekla je sugovornica.

Ona je kazala da su radnici u Nišu generalno prepušteni sami sebi, nemaju podršku i pomoć države, niti inspekcija, da bi se mogli buniti protiv poslodavaca.

“Tko će nam stati u zaštitu, nema ništa od toga. Inspekcija, dođe i ode, a rijetko i dolaze. Moja majka je radila u državnoj tvrtki u Nišu i po 10 inspekcija je dolazilo svakog dana tamo, a otkad su je stranci kupili inspekcija nije došla niti jednom. Čula sam gradonačelnicu Draganu Sotirovski kako se na televiziji pita zašto sve Nišlije žele raditi u gradskim upravama i tvrtkama iako je tamo plaća 35.000 dinara (2.200 kuna), a neće u privatnim gdje su plaće 50.000 dinara (3.200 kuna). Razlika je „kao nebo i zemlja”, tamo imaš sva prava ovog svijeta, a ovdje si običan rob”, kazala je Nišlijka.

Radnici “Jure” rekli su za Novu.rs da je trenutno temperatura u pogonima pristojna, jer je i vani pala temperatura, ali da je pitanje što će biti kada temperatura za koji dan ponovo bude iznad 35 stupnjeva Celzijusevih.

Sugovornici Nove.rs su kazali da su zaposleni početkom prošlog tjedna potpisivali peticiju da se uključe rashladni uređaji, koja je „ubačena u kutiju za prigovore“, ali da do sada ona nije imala nikakvog učinka.

Uprava “Jure” negirala je da se klime namjerno gase zbog štednje i navelo da ih puštaju još od travnja, iako priznaju da trenutno postoje kvarovi na nekim uređajima, “koji će u najkraćem roku biti otklonjeni”.

Od Inspekcije rada u Nišu zasad nije stigao odgovor na pitanje je li obavljen inspekcijski nadzor u tvornici i kakvo stanje su inspektori zatekli u pogonima.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.