Trifunović: Građani su najveći gubitnici izbora u BiH

Izvor: N1

Glavni urednik bosanskohercegovačkog portala Buka Aleksandar Trifunović gostovao je u Newsnightu i komentirao rezultate izbora u BiH.

Osvrnuo se na izjavu Visokog predstavnika Christiana Schmidta, koji je najavio ustrajati na promjenama izbornog zakona nakon izbora bez obzira na očekivane otpore. “Mislim da je prije svega međunarodna zajednica razumjela da će tenzije u izbornoj noći i emotivnost u odnosu na rezultate biti dovoljno visoke da bi se moglo imati nekakvu vrstu reakcije na promjenu izbornog zakona. Istovremeno smo u brzom roku imali podršku najvećih saveznika na europskom putu, kao i na putu integracije u NATO”, rekao je.

Kako navodi, dokle god postoji Visoki predstavnik u BiH, postoji i ograničena vrsta suvereniteta. “To pokazuje našu političku nezrelost. Mi pristajemo na to jer imamo sjajan alibi za nešto što nismo htjeli prihvatiti. Sada svi imaju izgovor ‘mi to nismo htjeli, ali Visoki predstavnik je tako rekao’.

“Dolazimo do situacije da s Visokim predstavnikom nitko nije zadovoljan. To govori da demokratski procesi još nisu zaživjeli i da se treba intervenirati. Može se izvući zaključak da sve ovo ide u korist HDZ-u, ali to je samo privid. Imat ćemo opet suradnju HDZ-a i SDA. Nemaju s kim drugim uspostaviti koaliciju. Čini mi se da je HDZ samo izgubio poziciju člana predsjedništva”, rekao je.

Komentirao je preuranjeno slavlje Jelene Trivić. “Jedno je emotivno željeti pobjedu, a drugo ne imati podatke kada se to iznosi. Ne sumnjam da je bilo zlouporabe, ali opozicija je trebala biti spremna, a ne proglašavati pobjedu bez validnih dokaza. Što se tiče njene izjave o božanstvenom narodu, čuo sam da je i potvrdila svoje mišljenje. Srbi su običan narod, kao i svaki drugi, i tvrditi da pravila ovog svijeta za njih ne važe je štetno”, rekao je.

Kako navodi, građani su najveći gubitnici ovih izbora. “U ovim izborima nema pobjednika. U niti jednoj kampanji nismo imali reakciju na bijeg iz BiH, niti je itko predložio plan da se ljude ovdje zadrži. Pričalo se o političkim temama, a u jednoj jako siromašnoj zemlji provela se nevjerojatno skupa kampanja”, rekao je.

“Izlaznost je oko 44 posto, tako da te priče o velikoj izlaznosti nisu točne”. BiH neće postati građanska država bilo čijim izborom”; rekao je.