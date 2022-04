Srbija sinoć bez službenih rezultata: “To se događa na apsolutno svim izborima”

Podijeli:







Izvor: Tanjug/Predsedništvo Srbije

Republička izborna komisija (RIK) Srbije nije u nedelju navečer priopćila preliminarnu izlaznost na predsjedničkim i parlamentarnim izborima održanima u Srbiji. Na konstataciju da se RIK povukla, i na pitanje N1 osjeća li se kao predsjednik RIK-a, s obzirom na to da kao lider stranke priopćava rezultate, Vučić je rekao da se to uvijek događa, na apsolutno svim izborima.

Vučić kaže da SNS ima svoj štab i da se na ozbiljan način bave politikom, s ljudima koji rade profesionalno i da će te rezultate koji su oni priopćili prikazati svi.

„RIK po zakonu ima 96 sati vremena. Zašto se njima ne žuri, zašto gospoda neće raditi u 11 navečer ili u ponoć, a mi hoćemo ili moramo, to je nešto sasvim drugo. Ali oni će u skladu sa zakonom izaći s rezultatima“ On je naveo da se uvijek to događa na „apsolutno svim izborima“. „Ja sudjelujem od 1993. i uvijek se na isti način izborne komisije ponašaju“, naveo je Vučić, obraćajući se u izbornom stožeru u nedjelju navečer.

Tijek događaja iz minute u minutu pratimo OVDJE.